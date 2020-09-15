Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50,50 liralık borç çıkardılar İstanbul ve Bursa'da kesilen su faturalarının arasındaki fiyat farkı dikkat çekti. Her iki faturada da kullanım miktarı 4 metreküp olmasına rağmen İstanbul'da 18 lira olarak gelen su faturası Bursa'da ise 50,50 liraya çıktı.

İYİ Partili Levent Özzeren, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İstanbul ve Bursa'da 4 metreküp kullanımı olan su faturalarını karşılaştıran Özzeren, aradaki farka dikkat çekti. ARADAKİ FARK 35 LİRA İstanbul'da 18 lira gelen fatura, kullanım miktarı aynı olmasına rağmen Bursa'da 50,50 lira geldi. Bursa'daki faturada su bedeli 15,44 lira, İstanbul'da ise 15,05 lira oldu. BURSA'DA 35 LİRALIK EK BEDEL Ancak Bursa'da atık su bedeli, bakım bedeli, ÇTV bedeli, katı atık toplama bedeli ve KDV adı altında 35 liralık ek bedel çıkarıldı. Söz konusu faturaların görüntüleri;