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Kula'nın Yollarına Büyükşehir Dokunuşu

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Kula'nın Yollarına Büyükşehir Dokunuşu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yoğun bir şekilde çalışmasını yürüttüğü asfaltlama çalışmaları, Kula ilçesinde de tüm hızıyla sürüyor.

MANİSA (Bültenler) - Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula'ya bağlantı yollarındaki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kula ilçesinde de devam eden yol yapım çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi. Öztozlu'ya incelemesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve ilgili mahalle muhtarları hazır bulundu.

"Cengiz Ergün Başkanımızla hizmetler akıyor"

Kula Ayazören Mahallesi Muhtarı Mehmet Emre, "Cengiz Ergün başkanımızla birlikte hizmetlerimiz akıyor. Yolumuz, sokaklarımız, alt ve üst yapı çalışmaları, mahalle yollarımızın yanında arazi yollarımıza bile araçlarımızla gidiyoruz. Yeni sondajımız yapıldı. Depomuz yenilendi. Bizimle ilgileniyorlar. Geçen sene asfalt atıldı sonrasında yenilendi. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. Hamidiye Mahalle Muhtarı Muhammet Umur ise yapılan çalışmalardan memnuniyetini ifade ederken, "Yıllardır bozuk yollarda gelip gitmekten bıkmıştık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnunuz. Yollarımız güzel oldu. Ulaşım açısından güzel oldu. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk, "Benim sorumluluk alanım Kula, buraya yaptığı hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl 100 kilometre asfalt atıldı. Vatandaşlarımız çok memnun. Bu yıl ilave olarak 70 kilometre daha asfalt atılacak. Bugün itibariyle 21 kilometresini bitirdik. Sandal mahallesinden, Ayazören, Hamidiye, Encekler, Topuzdamları yapılıyor. Topuzdamları tarafından Demirci'ye, Encekler tarafından da Kula'ya, Çeribaşı mahallesi üzerinden de Selendi'ye bağlamış olduk. İnsanlarımız bundan sonra kilometrelerce dolaşmayacak. Selendi tarafına gidecek olan vatandaşlarımız çok kısa bir sürede gidecekler, ziyaretlerini yapacaklar. Gelip gitmeler her türlü kolaylaştı. Bunlara ek olarak Kula'da 20'ye yakın mahallemizde alt ve üst yapı yapıldı. Çok güzel bir çalışma oldu. Yine ana caddemizde sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ben buradan iletmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımız adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, büyükşehir belediyesi çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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