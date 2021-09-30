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Kula'da çok özel söyleşi

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Spor
Kula'da çok özel söyleşi

MANİSA'da TAR sendromu nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olarak dünyaya gelip yüzme sporunda katıldığı şampiyonalarda birçok madalya kazanan bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Kula'da öğrencilerle bir araya geldi.

MANİSA'da TAR sendromu nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olarak dünyaya gelip yüzme sporunda katıldığı şampiyonalarda birçok madalya kazanan bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Kula'da öğrencilerle bir araya geldi. Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün daveti üzerine söyleşi gerçekleştirmek üzere ilçeye gelen bedensel engelli sporcu, söyleşinin ardından yeni hizmete açılan spor kompleksindeki yüzme havuzunda yeteneklerini sergiledi. Liseli öğrenciler ile buluşan Yurtkölesi, söyleşide yüzmede elde ettiği dünya çapındaki başarılarla spordaki yeteneklerini, engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını anlattı.

Sefa Yurtkölesi, söyleşinin ardından öğrencilere kendisinin yazdığı ve hayat hikayesini anlattığı, 'Hayatın Sefası' isimli kitabı hediye etti. Söyleşiye Voleybol Erkekler 1'inci Ligi'nde mücadele edecek olan Jeopark Kula Belediyespor oyuncuları da eşlik etti. Yurtkölesi'nin söyleşisine, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz da katıldı.Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan başarılı sporcu, söyleşinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan Kula Spor Kompleksi'ndeki yüzme havuzunda bir performans gösterisi yaptı.


- Kula
Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Kula'da çok özel söyleşi

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Spor Haberleri
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