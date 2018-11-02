Kul ve Yeşilyurt, Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, altyapı çalışması planlanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kul, yapılan tüm işleri hizmet odaklı planladıklarını belirterek, altyapı çalışmaları için SASKİ ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Pahalı ve görünmeyen bir yatırım olmasına rağmen elektrikten kanalizasyona, içme suyundan doğal gaza kadar tüm altyapıda tarihi yatırımlar yapıldığını anlatan Kul, "2019 yılına birkaç ay kalan şu günlerde rekor yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi, öncelikli hedefimiz." dedi.

Hemşehrilerinin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için şehrin altyapısının sorunsuz olması gerektiğini vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladığımız birçok bölgede vatandaşlarımız, oluşturulan modern çevrenin konforundan yararlanmaya başladı. Vatandaşlarımıza çalışmalara gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zihni Şahin'e ve ekibine, özelinde ilçemize ve genelinde Samsunumuza değer katacak birbirinden güzel çalışmalara imza attıkları için teşekkür ediyorum."