Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı
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Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı

Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle yapımına başlanan ve aynı anda bin 200 kişinin ibadet edebileceği 3 katlı Medine Camii'nin temeli atıldı.

Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle yapımına başlanan ve aynı anda bin 200 kişinin ibadet edebileceği 3 katlı Medine Camii'nin temeli atıldı. Caminin cephesinde ise İstanbul'un estetiğini oluşturan ve Osmanlı dönemi mimari eserlerinde kullanılan küfeki taşı tercih edildi.

Bağcılar Fatih Mahallesi sakinleri geleneksel ile modern cami mimarisinin harmanlandığı Medine Camii'ne kavuşuyor. Caminin temel atma törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklarımız ezan sesiyle büyüsün

Bayındırlık hizmetleri yanında şehri yenileme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'da çevre imar ederken Fatih Sultan Mehmet Han'ın dediği gibi nesli ihya etmenin hep gayreti içinde olduk. Bir yandan camilerimizi yıkıp depreme dayanıklı yaparken mesafe sorunu yaşayan bölgelerde de burada olduğu gibi arsa kamulaştırarak yeni camiler inşa ediyoruz. İstiyoruz ki; Bağcılar'da herkes ezan sesine kavuşsun. Çocuklarımız ezan sesleriyle büyüsün. Çocuklarımız cami ve okul bahçelerinde büyüsün. Onlar yarını inşa edecek nesiler olacaktır" dedi.

Tüysüz ise, "Allah'ın evleri camiler her zaman muhabbetin, bereketin ve zikrin merkezleri olmuştur. Evlatlarımızı ahlaken yetiştirdiğimiz merkezler olmuştur. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. Dini çalışmalarından dolayı belediye başkanı Çağırıcı'ya teşekkür eden müftü Büyük'ün duasının ardından ilçe yöneticileri birlikte butona basarak Medine Camii'nin temeline ilk harcı attı.

Aynı anda bin 200 kişi namaz kılabilecek

Toplam bin 890 metrekarelik inşaat alanı bulunan cami, bodrum, zemin ve mahfil olmak üzere üç kattan oluşuyor. Bodrum katta 4 adet toplam 72 kişilik Kuran Kursu sınıfı, mutfak, yemekhane, abdesthane ve yönetim ofisi bulunuyor. Cami tamamlandığında bin 200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Tek bir minareye sahip caminin cephesinde, estetik formuna katkı sağlaması amacıyla Osmanlı dönemlerinde çok sayıda önemli mimari eserde temel yapı taşı olarak tercih edilen küfeki taşı kaplaması kullanılacak. Mimar Sinan'ın da bugüne kadar sağlam bir şekilde ayakta kalan eserlerinde küfeki taşını kullandığı görüldü. - İSTANBUL

Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı
Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı
Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı
Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı
Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı
Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı
Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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