Kudaka Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları Bilgilendirme Toplantıları Düzenlenecek

KUDAKA ulusal ve uluslararası destek mekanizmaları bilgilendirme toplantıları start alıyor.



KUDAKA uzmanlarınca Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezleri ve tüm ilçelerinde "Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları"nın anlatılacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.



Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, 2017 Yılı Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları Bilgilendirme Toplantısı Takvimi şöyle belirlendi;



ERZURUM/MERKEZ 25 Eylül 2017 Pazartesi 13.30 ETSO Büyük Toplantı Salonu



TORTUM 19 Eylül 2017 Salı 10: 00 Belediye Düğün Salonu



UZUNDERE 14.30 Kaymakamlık Toplantı Salonu



TEKMAN 13: 30 Aras Konferans Salonu



KARAYAZI 13: 30 Karayazı İ.H.L Konferans Salonu



PASİNLER 20 Eylül 2017 Çarşamba 10: 00 Halk Eğitim Toplantı Salonu



NARMAN 15: 00 Burhanettin Eser (Belediye) Kültür Merkezi



PAZARYOLU 10: 30 Kaymakamlık Toplantı Salonu



İSPİR 14: 30 İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Düğün ve Konferans Salonu



HINIS 10: 00 Hınıs Kültür Merkezi Konferans Salonu



KARAÇOBAN 14: 30 YİBO Konferans Salonu



ÇAT 21 Eylül 2017 Perşembe 10: 00 Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu



AŞKALE 10: 00 Halk Eğitim Merkezi



OLUR 10: 30 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu



ŞENKAYA 14: 30 75. Yıl YİBO Konferans Salonu



KÖPRÜKÖY 22 Eylül 2017 Cuma 10: 00 Kaymakamlık Toplantı Salonu



HORASAN 14: 30 Halk Eğitim Merkezi/Hükümet Konağı konferans Salonu



ERZİNCAN/MERKEZ 27 Eylül 2017 Çarşamba 13: 30 Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu



REFAHİYE 19 Eylül 2017 Salı 13: 30 Nezahat Çeçen Ortaokulu Toplantı Salonu



ÜZÜMLÜ 20 Eylül 2017 Çarşamba 10: 00 Belediye Toplantı Salonu



TERCAN 14: 30 Kaymakamlık Toplantı Salonu



KEMAH 21 Eylül 2017 Perşembe 10: 00 Kemah Necatibey Ortaokulu Toplantı Salonu



İLİÇ 14: 30 Milli Eğitim Toplantı Salonu



KEMALİYE 22 Eylül 2017 Cuma 13: 30 Atatürk Kültür Merkezi



ÇAYIRLI 25 Eylül 2017 Pazartesi 10: 00 Kültür Merkezi



OTLUKBELİ 14: 30 Toplum Merkezi Toplantı Salonu



BAYBURT/MERKEZ 26 Eylül 2017 Salı 10: 00 Turizm İl Müdürlüğü Şair Zihni Toplantı Salonu



DEMİRÖZÜ 19 Eylül 2017 Salı 13: 30 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu



AYDINTEPE 20 Eylül 2017 Çarşamba 10: 00 Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu - ERZURUM