KUDAKA 2021 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'yi ilanı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06 Ağustos tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'yi ilan etti.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06 Ağustos tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'yi ilan etti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 20 milyon TL olup Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'ye bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek. Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek ise şöyle:

"Asgari Tutar: 200.000,00 TL, Azami Tutar: 1.500.000,00 TL"

Proje başvuruları 24 Eylül 2021 saat 23: 59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanıp ve onaylanacak. 24 Eylül saat 23: 59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dahil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacak.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 01/10/2021 saat 18.00'a kadar e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 01/10/2021 saat 18.00'a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA'ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/09/2021 Saat: 23: 59. Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecektir. Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'ye başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi ve ekleri kurumsal internet sitemizden (www.kudaka.gov.tr) temin edilebilir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı