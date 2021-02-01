Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı
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Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı

01.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:00
Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lodos fırtınasıyla oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, evlere kadar ulaştı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lodos fırtınasıyla oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, evlere kadar ulaştı.

Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde de etkili oldu. Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodosta oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, yazlık evlere kadar ulaştı. 

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK (Çanakkale), - 


Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilara ERDİNÇ

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