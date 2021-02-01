Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lodos fırtınasıyla oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, evlere kadar ulaştı.

Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde de etkili oldu. Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodosta oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, yazlık evlere kadar ulaştı.

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HABER: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK (Çanakkale), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilara ERDİNÇ