Küçükçekmece'de bir kişi otoparkta silahla vuruldu
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Küçükçekmece'de bir kişi otoparkta silahla vuruldu

Küçükçekmece'de bir kişi, kafenin otoparkında tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Küçükçekmece'de bir kişi otoparkta silahla vuruldu
29.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:27

Küçükçekmece'de bir kişi, kafenin otoparkında tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Yalı Caddesi'nde bulunan bir kafenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin otoparkında iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile şahıslardan biri, tartıştığı şahsı silahla vurarak kaçtı. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahsı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, şahsı silahla yaralayıp kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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