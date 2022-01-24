KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK DURDU

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - , KÜÇÜKÇEKMECE D-100 güney yolunda trafik kar nedeniyle durdu.

İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Küçükçekmece D-100 güney yolu Edirne istikametinde trafik durdu. Sürücüler kayan araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolunda belediye araçları çalışma yapıyor.

Aracıyla yolda kalan Orhan Demirtay, Olay zaten görülüyor ama arkadaşlar çok acemi. Karda gitmeyi bilmiyorlar. Lastikleri de düzgün değil. Acemilikten yani bir sürü insan bunlar yüzünden mağdur oluyor dedi.

Bir saattir yolda kaldığını belirten bir başka sürücü, Yolda kaldık. Bir anda bastırdı. 3'te yola çıktık o saatten beri yollardayız. 1 saattir trafikteyiz herkes hazırlıksız yakalandı. Bu lastiklerle bu yola çıkılmaz diye konuştu.