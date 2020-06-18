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Küçük yatırımcıya kapı araladılar

Yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa gayrimenkul yatırımlarını tabana yaymayı hedefliyor.

Küçük yatırımcıya kapı araladılar
18.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:43

Yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa gayrimenkul yatırımlarını tabana yaymayı hedefliyor. Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Gayrimenkul sahibi olmak isteyen ancak küçük bütçelerle bu isteğini gerçekleştiremeyenler için yeni bir kampanya düzenledik. Yatırımcılar aylık 900 TL'den başlayan taksitlerle Univa projelerinde bir öğrencinin kaldığı alanın tapusuna sahip olarak; hem düzenli kira geliri hem de bu düşük faiz ortamında birikimleri ile yüksek getiri de elde edebilecek" dedi.

Erkanlı Holding'in öğrenci evi projesi Univa, küçük bütçelerle yatırımcı olmak isteyenlere projelerinin kapılarını aralıyor. Yapılan açıklamaya göre Univa bu kapsamda hayata geçirdiği yeni kampanyası ile 89 bin TL'ye öğrenci evi sahibi olma imkanı sağlıyor. Bir öğrencinin kaldığı alanın tapusuna sahip olunabilecek kampanyada ayrıca, 12, 24 ve 36 ayı kapsayan cazip taksit seçenekleri de bulunuyor.

"Yatırımcı olmanın şartlarını pandemi döneminde kolaylaştırdık"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, "Sektörde elde ettiğimiz konumu daha da güçlendirmek hem de bu pandemi döneminde yatırımcı olmanın şartlarını daha da kolaylaştırmak için yeni bir kampanya düzenledik. Projelerimizle hem öğrencilerin kalacak yer bulma problemine çözümler sunmayı hem de yatırımcıların düzenli kira geliri, her yıl artan yatırımının değer artışı sayesinde de düşük faiz ortamında küçük birikimlerinin yüksek getiri elde etmelerine destek olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Yatırımcılara aylık 4 bin 800 TL'ye varan kira geliri"

Kampanya kapsamında 89 bin TL'ye yatırımcı olma imkanı sunduklarını anlatan Karayel, "Gayrimenkul sahibi olmak isteyen ancak küçük bütçelerle bu isteğini gerçekleştiremeyenler için; projelerimizde bir öğrencinin kalacağı alanın tapusuna sahip olma imkanı sunuyoruz. Böylece yatırımcılar 89 bin TL'ye öğrenci evlerinden tapu sahibi olabiliyor. Ayrıca kampanyamızda aylık 900 TL'den başlayan taksit seçenekleri de sunuyoruz. Yatırımcılar isterlerse bir öğrencinin yatak kapasitesine sahip olan 20 metrekarelik bir alandan aylık 800 TL, 3 öğrencinin yatak kapasitesine sahip 60 metrekarelik alandan aylık 2 bin 400 TL, 6 öğrencinin yatak kapasitesine sahip 120 metrekarelik alandan da aylık 4 bin 800 TL'lik kira geliri elde edebiliyorlar" açıklamasını yaptı.

Öğrenci evlerinde 5 yıl kira garantisi avantajının sunulduğunu anımsatan Karayel, Univa projelerinin 8 yıldan başlayan yatırım geri dönüş süreleriyle de güvenli ve garantili yatırım imkanı sunduğunun altını çizdi.

Kampanya dahilinde peşin fiyatına 89 bin TL'ye öğrenci evlerinden tapu sahibi olma imkanı sunulduğu gibi, 12, 24 ve 39 aya varan da taksit seçenekleri bulunuyor. Bu kapsamda kampanyada; 12 ayda aylık 8 bin TL'lik, 24 ayda 25 bin TL'lik peşinat ile aylık 3 bin TL'den başlayan, 36 ayda ise aylık 3 bin TL'lik taksitlerle yatırımcı olma fırsatı sunuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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