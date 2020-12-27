Küçük esnaf vatandaşın destek açıklamalarının alışverişe yansımasını bekliyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de küçük esnaf, sosyal medyadan yapılan destek açıklamalarının alışverişe yansımasını bekliyor.

Atatürk Caddesi'nde bulunan esnaflardan Metin Bedir, veresiye defterinin kabardığını ama pandemi ile birlikte vatandaşa da alacaklarını yansıtmadığını söyledi. Bedir, "Bulunduğum cadde üzerinde 12 yıldır hizmet veriyorum. Küçük esnaf olarak pandemiden dolayı zorluk çekiyoruz. Hayat şartları nedeniyle idare etmeye çalışıyoruz. Ay sonuna doğru veresiye defterini açıyoruz, veresiye defterini açarak vatandaşı da sıkıntıya sokmaya çalışmıyoruz. Gelen insanlar arkadaşımız, eşimiz, dostumuz. Onlar bize sığındığı için geliyor, bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çevremde üç büyük market var. Elbette çeşidi çok olan yer tercih ediliyor ama ay sonuna doğru da küçük esnafa göz kırpılıyor" dedi.

Sabahtan akşama kadar manav dükkanında ayakta kalmaya çalışan Sami Karahan ise, "Küçük esnaf zor durumda bu süreçte, inşallah vatandaşlarımız da duyarlı olur da küçük esnaf ayakta kalır. Dükkanıma ya ay sonu ya da tanıdıklar gelip yazdırıyor. İnsanlar, marketlerin sunduğu kart ve indirimlerden de faydalanmaya çalışıyor" diye konuştu.

Mahalle bakkalı geleneğinin ölmemesi adına alışverişini mahallesinde bulunan bakkaldan yaptığını söyleyen Ayhan Altan adlı vatandaş, "Ben mahalle bakkalımdan alışverişimi elimden geldiğimce yapıyorum. Medyadan söylemekten ziyade alışverişi küçük esnaftan yaparak yardımlaşmalı ve destekleşmeliyiz" şeklinde konuştu.

Yenice Mahallesi'nde 20 metrekarelik dükkanında ayakta kalmaya çalışan bakkal Arif Yılmaz ise sosyal medya çağrılarının alışverişe yansıması gerektiğini ifade ederek, "Sosyal medyadan çağrılarla olmuyor. İnsanların çağrılar kadar gelip alışveriş yapması lazım. Eskiden gelen bakkal amca geleneğinin devam ettirilmesi lazım. Marketçiler 'Cenaze ve düğününüze gelmez ama mahalle bakkalınız cenaze ve düğününüze gelir' anlayışında olabilmek lazım" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı