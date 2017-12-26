Kubuş: "Meslektaşlarımızın Sorunlarıyla Yakından İlgileniyoruz"

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Trabzon İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte vergi müfettişleri bir araya geldi. VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, "Meslektaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz" dedi.



Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir restoranda gerçekleşen etkinliğe, VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, Vergi Denetim Kurulu Trabzon Grup Başkanı Ahmet Uzun ve Vergi Denetim Kurulu'nda görevli vergi müfettişleri aileleriyle birlikte katıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan VMD Trabzon İl Temsilcisi Baki Mısır, vergi müfettişi meslektaşları ve aileleriyle birlikte zaman zaman bir araya geldiklerini, kahvaltılı programlar düzenlediklerini söyledi. Ayrıca davetlilere katılımları dolayısıyla teşekkür ettiğini belirtti.



VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, "Trabzon'da siz değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımızla olmak benim için gurur verici bir durum. Trabzon Grup Başkanı Ahmet Uzun bey ve İl Temsilcimiz Baki Mısır bey nezdinde hepinize teşekkür ediyorum. Dernek olarak 29 ilde faaliyet gösteriyoruz. Gerek şubelerimiz gerekse temsilciliklerimiz, meslektaşlarımızla bir motivasyon içerisinde kültürel, bilimsel, sosyal etkinlikler organize etmektedirler. Biz de Genel Merkez olarak meslektaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz ve çözümü için bir STK olarak çalışmalar yapmaktayız. Yine bilimsel sempozyumlar, konferanslar tertip etmekteyiz. 25 yıldır ara vermeden yayın hayatını sürdüren ve alanında otorite sayılan Vergi Raporu dergimizi titizlikle hazırlamaktayız. Mesleğimizle ilgili temel kaynak eserler olan birçok kitabı derneğimizin yayınevi aracılığıyla okurların istifadesine sunuyoruz" diye konuştu.



Vergi Denetim Kurulu Trabzon Grup Başkanı Ahmet Uzun da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek VMD İl Temsilcisi Baki Mısır'a ve Ankara'dan katılan VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş'a teşekkür etti. Programın sonunda VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş'a 'Trabzon Hatırası' işlemeli duvar saati takdim edildi. 4 binin üzerinde üyesi bulunan Vergi Müfettişleri Derneği'nin Genel Merkezi Ankara'da olup, İstanbul, İzmir ve Adana'da şubeleri ve 25 ilde de temsilcilikleri bulunuyor. Mesleki bir sivil toplum kuruluşu olup üyeleri vergi müfettişi ve yardımcılarından oluşuyor. - TRABZON