Kübra Korkut, Tokyo'da çeyrek finale yükseldi
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Kübra Korkut, Tokyo'da çeyrek finale yükseldi

Kübra Korkut, Tokyo'da çeyrek finale yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova ile karşı karşıya geldi. Korkut, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti. İlk mücadelesinde Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra Korkut, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kübra Korkut, Tokyo'da çeyrek finale yükseldi
Kübra Korkut, Tokyo'da çeyrek finale yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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