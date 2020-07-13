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KTB'den İSO 500'teki Konyalı firmalara tebrik

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 7 Konya firmasını tebrik etti.

KTB'den İSO 500'teki Konyalı firmalara tebrik
13.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:53

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 7 Konya firmasını tebrik etti.

İSO tarafından Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu-2019 yılı araştırması sonuçları açıklandı. Konya'dan 7 firma ilk 500'e girme başarısını gösterdi. Listede tarım firmalarının çoğunluğu dikkat çekti.

"Listede 7 firmamızın yer alması Konya'nın vizyonu ve ekonomik gücünü göstermesi açısından önemlidir. Bu başarıda, Türk özel sektörünün girişimci ruhunun yanında, istikrarlı ve akılcı politikalar uygulayan hükümetin büyük payı olmuştur" diyen KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Konyalı firmaları tebrik ederek, bu sayının artması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu alarak daha çok çalışması gerektiğini belirtti.

Listenin Konya'nın üretimden gelen ekonomik gücünü göstermesi açısından değerli olduğunu, Konya'nın bu başarısının, şehrimizin ekonomik olarak gelişmesine büyük katkı ve moral verdiğini belirten Çevik, "Konyalı 7 firmadan 5 tanesinin tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşu olması, Konya için tarımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nüfus artışına paralel olarak, küresel iklim değişikliği, plansız kentleşme, sanayileşme, tarımsal arazilerinin azalması, su varlığının yetersizliği gibi nedenlerle gıda kaynaklarındaki azalma beslenme riskini gündeme getirmektedir. Bu risk ülkelerin de politikalarını değiştirmelerine yol açmıştır. Gelecek dönemde dünyada tarımla uğraşan ülkeler ön plana çıkacak. COVİD-19 süreci tarım ve gıdanın ulusal güvenlik kadar stratejik sektör olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu açıdan Konya, ülkemizde olduğu kadar yakın ülkeler arasında da önemli bir tarımsal üretim merkezidir. Şehrimiz üretimiyle, sanayiye de ticarete de en büyük destek olmaya devam edecektir" dedi.

Çevik, İSO 500 sıralamasına girerek, Konya'nın ve Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı yapan firmaların başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, yöneticilerini ve personelini tebrik etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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