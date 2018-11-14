Kso'da İhracat Destek Ofisi Kuruldu

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Türkiye'de 16 ilde 25 odada İhracat Destek Ofisi kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Konya Sanayi Odası (KSO)'da, firmaları ihracata teşvik etmeyi ve ihracatçılara kılavuzluk yapmayı hedefleyen İhracat Destek Ofisinin kurulacağı odalar arasında yerini aldı.

TOBB'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen İhracat Destek Ofisi İşbirliği Protokolü İmza Törenine Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu katıldı. KSO'nun kurulan İhracat Destek Ofisiyle firmalara ihracat konusunda etkin rehberlik edeceğinin altını çizen Tekelioğlu, Konya'nın ihracatta çok önemli başarılara imza attığına ancak henüz gerçek potansiyeline ulaşamadığına dikkat çekti.

Tekelioğlu yaptığı açıklamada, "Konya'da 2000 yılında sadece 352 ihracatçı firmamız vardı. Bu sayı 2017 yılında bin 895'e çıktı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise bin 869 firmamız ihracat yaptı. Yılsonuna kadar bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz. İhracatçı firma sayımızdaki artış ve 1.5 milyar doları aşan ihracatımız elbette memnuniyet verici. Ancak Konya, daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip bir şehir. Konya Sanayi Odası olarak, şehrimizin ihracatını geliştirmek amacıyla, yurt dışı iş gezileri, B2B görüşmeleri gibi pek çok çalışmaya imza attık. Bundan sonra da çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İnşallah İhracat Destek Ofisimiz de sahada aktif olarak yer alarak, Konya'nın ihracatını artırmaya yönelik faaliyetler yürütecek" ifadelerini kullandı. - KONYA