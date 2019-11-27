Krosta şampiyon Spor Lisesi ve Karayazı

27.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:59

Erzurum GSİM tarafından düzenlenen Okullar arası Kros İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Dereceye giren sporculara ve okullara ödülleri verildi. Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, yarışlarda başarılı olan atletlerin 8 Ocak'ta Rize'de yapılacak grup müsabakalarına katılacaklarını söyledi. Liselerde Spor Lisesi, Ortaokullarda Karayazı şampiyon oldu.



2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı, Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar arası Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı.



Erzurum GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Okul Sporları Şube Müdürlüğü'nden Serhat Celil Yücel, Buket Sevindik ile Milli Eğitim İl Koordinatörü Zeyit Palabıyık ve Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan'ın organize ettiği Kros İl Birinciliği yarışları büyük ilgi gördü.



200'Ü AŞKIN ATLET KOŞTU



Yıldızlar, Genç A ve Genç B kategorilerinde yapılan kros il birinciliği kıyasıya yarışlara sahne oldu. Sporcular soğuk hava aldırış etmeden dereceye girme mücadelesi verdi.



Yıldız kızlar 2 bin metrede, yıldız erkekler 3 bin metre yarışlarında mücadele etti. Genç A ve Genç B Kategorilerinde yapılan yarışlarda kızlar 3 bin, erkekler ise 5 bin metre koştu.



Ferdi ve takım yarışları sonucunda madalya ve kupalar sahiplerini buldu.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürleri, okul idarecileri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri de sporcuları yarışlarda yalnız bırakmadı.



DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde yapılan ve nefes kesen yarışlarda sporcular dereceye girmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Çok sayıda hakemin görev yaptığı Kros İl Birinciliği müsabakalarına madalya savaşı yaşandı.



Yıldızlarda ferdi olarak birincilik kürsüsüne Karayazı YİBO'dan Elif Alaca çıkarken, Karayazı Atatürk Ortaokulu'ndan Sıla Şakar ikinci, Tekman Yiğitler Ortaokulu'ndan Tuba Yuva üçüncü oldu.



Takım halinde Karayazı Orta Okulu birinci oldu. İkincilik kupası Maksutefendi Ortaokulu'na giderken, üçüncülük kupası Aliya İzzet Begovic'e verildi.



Yıldız erkeklerde birinciliği Karayazı YİBO'dan Mertcan Canpolat birinciliği kazanırken, aynı okuldan Caner Serçe ikinci, Murat Duman üçüncü oldu.



Takım halinde Karayazı YİBO Şampiyonluk Kupası'nı havaya kaldırırken, Tekman Çukuryayla ikinci, Karayazı İ.H. Ortaokulu üçüncü oldu.



Lise Genler B Kategorisinde kızlarda birincilik madalyası Spor Lisesi'nden Ferya Taşçı'nın olurken, aynı liseden Zerda Aksu ikinci, Rümeysa Aksak üçüncülük madalyasını kazanan sporcular oldu.



Takım halinde Spor Lisesi birinciliği kazanırken, Yusuf Ziyabey Lisesi ikinci, Çat ÇPL üçüncü oldu.



Lise Genç Kızlar A Kategorisinde Spor Lisesi'nden Elanur Çoban birincilik kürsüsüne çıkarken, aynı liseden Merve Bingöl ikinci, Büşra Güldeş ise üçüncülük madalyası aldı.



Takım halinde Spor Lisesi şampiyon olurken, Yusuf Ziyabey ikinci, Çat ÇPL üçüncü oldu.



Lise Genç Erkekler B kategorisinde Ömer Faruk Bozdağ birinci olurken, Mevlüt Aras ikinci, Yusuf İslam Acar üçüncü sırada yer aldı.



Takım halinde Spor Lisesi şampiyon oldu.



Lise Genç Erkekler A Kategorisinde Spor Lisesi'nden Mevlüt Kılıç birinci olurken, Mensur Özdemir ikinci, Kadir Can üçüncü oldu.



Takım halinde şampiyonluk kupasını Spor Lisesi müzesine götürürken, Karayazı Anadolu Lisesi ikinci, Karayazı İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.



Soğuk bir havada gerçekleşen Okullar kros il birinciliğinde dereceye giren atletlere ve okullara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Şube Müdürleri Güngör Şenses, Şinasi Polat, Nurullah Hukkamlı, Köksal Kaçmaz ve Letif Arslan ile diğer davetliler tarafından verildi.



Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, il birinciliği kros yarışlarında dereceye giren atletlerin 8 Ocak 2020 tarihinde Rize'de yapılacak grup şampiyonasında Erzurum'u temsil edeceklerini söyledi. Doğan, bu sene ISF'inde olacağının altını çizerek, takımların ve sporcuların 22 Şubat'ta Osmaniye'de yapılacak olan Okullar Kros Türkiye Şampiyonası öncesinde iddialı oluklarını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA