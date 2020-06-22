HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kron, KuppingerCole tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi

Yetkili Hesap Erişim Güvenliği (PAM) alanında Türkiye'nin "lider" ve "tek" yerli teknoloji üreticisi olan Kron, siber güvenlik alanında önde gelen araştırma otoritelerden KuppingerCole analiz şirketi tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi.

Kron, KuppingerCole tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi
22.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:25

Yetkili Hesap Erişim Güvenliği (PAM) alanında Türkiye'nin "lider" ve "tek" yerli teknoloji üreticisi olan Kron, siber güvenlik alanında önde gelen araştırma otoritelerden KuppingerCole analiz şirketi tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, KuppingerCole analiz uzmanlarının her yıl ürün, pazar, inovasyon ve genel liderlik düzlemlerinde yaptığı incelemeler sonucunda oluşturduğu "Liderlik Pusulası: Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi" raporu, bu yıl da küresel ölçekte değerlendirmeye alınan 24 şirketin incelenmesiyle tamamlandı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde Türkiye'nin lider yetkili hesap erişim güvenliği üreticisi Kron, araştırmada yer alan tek Türk şirketi olarak inovasyonda lider markalar arasına adını yazdırdı.

Dünya çapındaki satış gücü, Ar-Ge ve yenilikçi ürün geliştirme alanlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Kron, önceki yıllara oranla büyük bir sıçrama göstererek "Genel Liderler" sıralamasında dünya çapındaki "İlk 10 Yetkili Hesap Erişim Güvenliği" üreticisi arasında yerini aldı.

Yüksek teknoloji altyapısına sahip Yetkili Hesap Erişim Güvenliği ürünleriyle "Ürün Liderleri", kesintisiz şekilde sürdürdüğü Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarıyla "Yenilikçi Liderler" ve global bir teknoloji sağlayıcısı olarak dünya çapında satış yapabilme yeteneğiyle "Pazar Liderleri" kategorisinde lider şirketler arasında gösterilen Kron, dünyanın büyük teknoloji şirketleri arasında yer alarak küresel pazardaki başarısını sergiledi.

"İlk 5 firmadan birisi olmayı hedefliyoruz"

KuppingerCole tarafından yapılan analizler doğrultusunda 2025'e gelindiğinde dünya çapında 40 farklı şirketin bu pazarda faaliyet göstermesi beklenirken, veri güvenliği, siber suçlar ve dijital dönüşüm gibi bazı önemli gelişmelerin yeni oyuncuların piyasaya girmesine sebep olacağı paylaşılıyor.

Bu anlamda siber güvenlik sektörünün en hızlı büyüme gösteren alanının yetkili hesap erişim güvenliği pazarı olduğu belirtilen raporda paylaşılan bilgiye göre, pazarın 2025'te 5,4 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, şunları kaydetti:

"Dijital servislerin gelişmesi daha güvenli bir dijital dünya ile mümkün. Siber güvenliğe katkı sağlamak bizi heyecanlandırıyor. 2019'da yüzde 74 artırdığımız Ar-Ge faaliyetlerimizle Türkiye'de ve dünyada rekabet gücü en üst seviyelerde olan teknolojiler üretmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımıza hız verirken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde global PAM üreticileri arasında ilk 5 firmadan birisi olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Ekonomi
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Ekonomi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Ekonomi
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Kadir Ekinci Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Cem Yılmaz Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Kron, KuppingerCole tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 10:55:50. #1.14#
title