HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kriz ve pandemi döneminde işini büyüten işadamı başarısının sırrını açıkladı

Pandemi döneminde işlerini büyüten Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler başarısının sırrını; "Mesaiye her gün işe yeni başlamışım gibi bir heyecanla geliyorum ve her gün daha kurumsal olmak için çalışıyorum" sözleriyle açıkladı.

Kriz ve pandemi döneminde işini büyüten işadamı başarısının sırrını açıkladı
07.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:01

Pandemi döneminde işlerini büyüten Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler başarısının sırrını; "Mesaiye her gün işe yeni başlamışım gibi bir heyecanla geliyorum ve her gün daha kurumsal olmak için çalışıyorum" sözleriyle açıkladı.

Söyler, çocuk sayılacak yaşta memleketi Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelerek iş hayatına başladığını belirterek, çelik kapı sektöründe nasıl başarılı olduğunu anlattı. 2007 yılında Kayseri'de 'Portal Çelik Kapı' markasıyla üretime geçtiklerini belirten söyler, "Hedefimiz dünya pazarından ülkemize hergün daha çok döviz girdisi sağlamak" dedi. Ülkenin yaşadığı ekonomik daralma ve ardından da pandemi sürecinde üretime ara vermedikleri gibi daha da büyüdüklerini dile getiren Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, "Yurtdışı pazarında da yurtiçi pazarında da büyüdük. Şimdi hedefimiz İngiltere ve Avrupa pazarında da büyümek" ifadelerini kullandı. Uzun yıllardır özellikle Afrika pazarında geniş bir müşteri yelpazesine sahip olduklarını, son dönemde yurt içinde de önemli hamleler gerçekleştirdiklerini, üretim kapasitelerini arttırdıklarını anlatan Söyler, "Şu anda üretime yetişemiyoruz desek yeridir. Aldığımız siparişleri çözüm ortağımız konumundaki sektör bileşenleri ile Portal standartlarında üretiyoruz. Sadece çalışanlarımıza değil sektördeki tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza da katkı sunuyoruz. Daha önce üretimimizin yüzde 90'ı yurtdışı yüzde yüz 10'u yurtiçi pazara yönelikti, şimdi yurtiçinden aldığımız taleplerle hem üretimi arttırdık hem de üretimimizin yüzde 40'ını yurt içi pazara odakladık.

Yurtiçinde bölge müdürlükleri ve bayiler ağımızı daha da büyütüyoruz. 30 ilimizde bayi ağına sahibiz. Yaptığımız reklam yatırımlarından da olumlu dönüşler alıyoruz, bayi ağımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yurtdışına yönelik üretim hamlelerini de sürdürdüklerini kaydeden Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, Afrika, Asya ülkeleri ardından Balkanlar ve son olarak da uzunca bir süredir devam eden Ar-Ge çalışmalarının sonucunda Avrupa pazarına açılım yaptıklarını, İngiltere ve Avrupa pazarına yönelik üretime geçtiklerini söyledi. İngiltere ve Avrupa ülkeleri için ekonomik grupta ve lüks segmentte ürünler oluşturduklarını ifade eden Söyler, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak için daha çok büyüyüp daha çok çalışacağız. İngiltere'nin, Avrupa'nın da bilinen bir markası olmayı hedefledik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Politika
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Yaşam
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Magazin
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Yaşam
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Koronavirüs sürecinde diş doktoruna giderken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim anlattı
Koronavirüs sürecinde diş doktoruna giderken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Barış Arduç Demet Akalın
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: Kriz ve pandemi döneminde işini büyüten işadamı başarısının sırrını açıkladı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 14:02:40. #1.15#
title