Kriz ve pandemi döneminde işini büyüten işadamı başarısının sırrını açıkladı Pandemi döneminde işlerini büyüten Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler başarısının sırrını; "Mesaiye her gün işe yeni başlamışım gibi bir heyecanla geliyorum ve her gün daha kurumsal olmak için çalışıyorum" sözleriyle açıkladı.

Pandemi döneminde işlerini büyüten Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler başarısının sırrını; "Mesaiye her gün işe yeni başlamışım gibi bir heyecanla geliyorum ve her gün daha kurumsal olmak için çalışıyorum" sözleriyle açıkladı.

Söyler, çocuk sayılacak yaşta memleketi Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelerek iş hayatına başladığını belirterek, çelik kapı sektöründe nasıl başarılı olduğunu anlattı. 2007 yılında Kayseri'de 'Portal Çelik Kapı' markasıyla üretime geçtiklerini belirten söyler, "Hedefimiz dünya pazarından ülkemize hergün daha çok döviz girdisi sağlamak" dedi. Ülkenin yaşadığı ekonomik daralma ve ardından da pandemi sürecinde üretime ara vermedikleri gibi daha da büyüdüklerini dile getiren Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, "Yurtdışı pazarında da yurtiçi pazarında da büyüdük. Şimdi hedefimiz İngiltere ve Avrupa pazarında da büyümek" ifadelerini kullandı. Uzun yıllardır özellikle Afrika pazarında geniş bir müşteri yelpazesine sahip olduklarını, son dönemde yurt içinde de önemli hamleler gerçekleştirdiklerini, üretim kapasitelerini arttırdıklarını anlatan Söyler, "Şu anda üretime yetişemiyoruz desek yeridir. Aldığımız siparişleri çözüm ortağımız konumundaki sektör bileşenleri ile Portal standartlarında üretiyoruz. Sadece çalışanlarımıza değil sektördeki tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza da katkı sunuyoruz. Daha önce üretimimizin yüzde 90'ı yurtdışı yüzde yüz 10'u yurtiçi pazara yönelikti, şimdi yurtiçinden aldığımız taleplerle hem üretimi arttırdık hem de üretimimizin yüzde 40'ını yurt içi pazara odakladık.

Yurtiçinde bölge müdürlükleri ve bayiler ağımızı daha da büyütüyoruz. 30 ilimizde bayi ağına sahibiz. Yaptığımız reklam yatırımlarından da olumlu dönüşler alıyoruz, bayi ağımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yurtdışına yönelik üretim hamlelerini de sürdürdüklerini kaydeden Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, Afrika, Asya ülkeleri ardından Balkanlar ve son olarak da uzunca bir süredir devam eden Ar-Ge çalışmalarının sonucunda Avrupa pazarına açılım yaptıklarını, İngiltere ve Avrupa pazarına yönelik üretime geçtiklerini söyledi. İngiltere ve Avrupa ülkeleri için ekonomik grupta ve lüks segmentte ürünler oluşturduklarını ifade eden Söyler, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak için daha çok büyüyüp daha çok çalışacağız. İngiltere'nin, Avrupa'nın da bilinen bir markası olmayı hedefledik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA