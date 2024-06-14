Türkiye'de kripto para ticaretine getirilecek vergi netleşti

Türkiye, ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla şirketleri hedef alan kapsamlı bir vergi reformu paketi hazırlıyor. Bu yeni düzenlemelerle, ülkenin GSYH'sının yaklaşık yüzde 0,7'sine denk gelen 7 milyar dolarlık ek gelir elde edilmesi planlanıyor. Meclis gündemine bu ay sonunda gelecek olan teklif, siyasi ve ekonomik çevrelerde büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Ekonomide Yeni Dönem 7 Milyar Dolarlık Vergi Paketi ile Başlıyor

Türkiye, geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı depremlerden sonra ekonomik toparlanmayı hızlandırmak amacıyla geniş çaplı bir vergi reformu hazırlığı içerisinde. Hükümetin, özellikle büyük şirketleri hedef alan yeni vergi düzenlemeleriyle, ülke bütçesine yaklaşık 226 milyar lira (7 milyar dolar) ek gelir sağlaması bekleniyor. Bu tutar, Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 0,7'sine tekabül ediyor.

Bloomberg'den Fırat Kozok'un haberine göre yeni vergi paketinde kripto para ticaretine getirilecek vergi de yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni vergi paketinin en kısa sürede TBMM gündemine getirileceğini duyurdu. Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin henüz detaylı açıklama yapmadı. Ancak, reform paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki iktidarın Meclis'teki çoğunluğu sayesinde yasalaşması öngörülüyor.

Yeni vergi reformunun en dikkat çeken maddelerinden biri, çok uluslu şirketlere Türkiye'de elde ettikleri kârlar üzerinden minimum yüzde 15 oranında vergi uygulanmasını öngörüyor. Uluslararası vergi kaçakçılığı ve kötüye kullanımını önlemeyi amaçlayan küresel çabalara paralel olarak hazırlanan bu düzenlemenin, 2025 yılında 40 milyar lira ek gelir getirmesi bekleniyor. Ayrıca, yerli şirketler için getirilecek yeni asgari vergi uygulamasının da yıllık 90 milyar liralık ek gelir sağlayacağı tahmin ediliyor.

Kripto para ticaretinden alınacak yüzde 0,03 oranındaki işlem vergisinin de yılda 3,7 milyar lira gelir getirmesi hedefleniyor. Önümüzdeki günlerde TBMM'de görüşülmeye başlanacak yeni vergi paketi, ülkenin ekonomik geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.