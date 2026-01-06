Yatırımcı tercihlerinde büyük değişim: Bitcoin gölgede kalırken altcoinlere ilgi arttı

CoinShares'in yayımladığı rapora göre Bitcoin odaklı ürünlere olan ilgi geçen yıla kıyasla belirgin şekilde azaldı. Bitcoin fonlarına 2025'te 26,9 milyar dolar giriş yaşanırken, bu rakam 2024'teki 41,4 milyar dolarlık seviyenin yüzde 35 altında kaldı. Fiyat zayıflığının yaşandığı dönemlerde yatırımcıların temkinli davranması, bu düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde kısa pozisyonlu Bitcoin ürünlerine 105 milyon dolarlık giriş yapılması da piyasadaki tedirginliği yansıtıyor.

ALTCOİN FONLARINA TARİHİ İLGİ

Bitcoin'deki yavaşlama, altcoin fonlarına yönelik güçlü bir rotasyonla dengelendi. Ethereum (ETH) fonları yıl boyunca 12,7 milyar dolar çekerek bir önceki yıla göre yüzde 138'lik artış kaydetti. XRP fonları 3,7 milyar dolarla yüzde 500, Solana (SOL) ürünleri ise 3,6 milyar dolarla yüzde 1.000'lik büyüme gösterdi. Öte yandan diğer altcoin kategorisine olan ilgi yüzde 30 gerileyerek 318 milyon dolarda kaldı. Bu durum, yatırımcıların belirli varlıklara yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, raporda yer alan değerlendirmesinde, "Veriler, 2025 boyunca yatırımcı tercihlerinde net bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Bitcoin ana varlık olmaya devam ederken, seçili altcoinlere önemli miktarda sermaye akışı görüyoruz. Bu durum, hem akış dinamiklerini hem de genel piyasa yapısını yeniden şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

Bölgesel verilere bakıldığında ABD, 42,5 milyar dolarlık girişle liderliğini sürdürdü. Ancak bu rakam 2024'e kıyasla yüzde 12'lik bir düşüşe işaret etti. En dikkat çekici gelişme Avrupa'dan geldi. Almanya, 2024'te yaşanan 43 milyon dolarlık net çıkışı tersine çevirerek 2025'te 2,5 milyar dolarlık giriş çekti. Benzer bir dönüşüm Kanada'da da yaşandı. Ülke, bir önceki yıl 603 milyon dolarlık çıkış kaydederken, geçen yıl 1,1 milyar dolarlık net giriş elde etti.

2026'NIN İLK VERİLERİ UMUT VERİYOR

CoinShares verilerine göre 2026, güçlü bir başlangıç yaptı. Yılın ilk haftasında Cuma günü yaşanan 671 milyon dolarlık güçlü giriş, hafta ortasındaki bazı çıkışlara rağmen toplam haftalık akışı 582 milyon dolara taşıdı.

Fiyat hareketleri de bu akış trendleriyle uyumlu seyrediyor. Bitcoin son işlemlerde 94.000 dolar civarında el değiştirirken, Ethereum 3.150 dolar seviyesinin üzerini koruyor. XRP kritik 2 dolar eşiğini aşarak 2,13 dolara yükseldi. Solana ise 135 dolar seviyelerinde işlem görüyor.