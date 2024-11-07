Yapılacak ilk şey Bitcoin fiyatını uçurabilir! Trump döneminde kripto piyasasını neler bekliyor?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump sonrası kripto piyasasını yeni dönemde nelerin beklediğine dair tartışmalar da alevlendi. Kripto dostu bir SEC Başkanı atamaktan, Ross Ulbricht'in cezasını hafifletmeye ve ulusal bir stratejik Bitcoin rezervi oluşturmaya kadar pek çok vaadi bulunan Trump, yalnızca tartışmalarla bile piyasayı hareketlendirdi.

Trump'ın bu yılki kampanyasında benimsediği yeni kripto yanlısı tutumu, kripto politikasının ilk kez ciddi bir seçim konusu haline gelmesiyle sektöre bir dizi vaatte bulunmuş oldu. Bu vaatler arasında SEC Başkanı Gary Gensler'in görevden alınması ve Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in müebbet hapis cezasının "ilk günden" hafifletilmesi, bir Kripto Başkanlık Danışma Konseyi kurulması, SAB 121'in yürürlükten kaldırılması, "Operation Choke Point 2.0 'ın sona erdirilmesi, ABD'nin bir Bitcoin madenciliği 'güç merkezine" dönüştürülmesi ve ulusal bir stratejik Bitcoin rezervi oluşturulması yer alıyordu.

Ancak söz konusu vaatlerin ne derece uygulamaya konulacağı ise kafalarda bir soru işareti olarak varlığını sürdürüyor. Donald Trump'ın Bitcoin ve kripto para piyasasına dair vaatlerine aşağıdaki linkten detaylı şekilde ulaşabilirsiniz:

DONALD TRUMP'IN KRİPTO VAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bitcoin altın gibi değer görebilir

Vaatler arasında dikkat çeken Bitcoin rezervi oluşturma planı, pek çok eleştirmen ve analist tarafından yorumlandı. Görüşlerini bildiren isimler arasında yer alan CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, böyle bir hareketin Bitcoin'i altın gibi konumlandıracağını, ona ulusal rezervde bir yer kazandıracağını ve meşruiyete doğru tarihi bir adım atacağını yazdı ve "Eğer uygulanırsa, Bitcoin Yasası Bitcoin'e önemli kurumsal ve hükümet ilgisi sağlayabilir, potansiyel olarak büyümesini hızlandırabilir ve değerini yeni zirvelere taşıyabilir. ifadelerini kullandı.

Bitwise CIO'su Matt Hougan'a göre ise Trump'ın diğer politika vaatleri arasında, kripto paraların geleneksel bankacılık sistemine erişimini kısıtlayan "Operasyon Darboğaz Noktası 2.0"ın sonlandırılması ve tartışmalı SEC bülteni SAB 121'in potansiyel olarak yürürlükten kaldırılması, geleneksel bankaların daha fazla kripto para şirketini müşteri olarak almasının ve Bitcoin'e kendilerinin sahip olmasının ve saklamasının önünü açacak.

Elon Musk'a yeni görev

Trump'ın milyarder destekçisi Elon Musk'ı federal harcamaları yaklaşık 2 trilyon dolar azaltmakla görevli yeni bir "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"na liderlik etmesi için atama önerisi bir diğer dikkat çeken vaat olarak öne çıktı. Böyle bir senaryonun gerçekleştirilebilmesi için ise gevşek bir para politikası yürütülmesinin gerektiği vurgulanıyor.

Trump döneminde kripto piyasasını neler bekliyor?

BRN analisti Valentin Fournier, "Trump'ın seçilmesinin, gelen faiz indirimlerinin ve küresel teşviklerin ekonomiyi daha da canlandıracağı ve Bitcoin'in performansını destekleyeceği beklentileriyle güçlü bir yükseliş senaryosu sunuyor. Trump sadece Ocak ayında göreve başlayacak olsa da Bitcoin'in yıl sonuna kadar güçlü kalacağını öngörüyoruz." dedi. Ayrıca ETH 'de yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını ve Bitcoin'in yeniden liderliği ele alacağını da kaydetti.

Yapılacak ilk şey Bitcoin fiyatını uçurabilir!

Bitget Research baş analisti Ryan Lee, "Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte, yapılacak ilk şey kenara itilmiş fonların korkudan piyasaya girmesi olursa BTC fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir." dedi ve ekledi:

BTC ETF önümüzdeki işlem günlerinde net girişler görebilir, bu da Wall Street kurumlarının piyasanın görünümü konusunda iyimser olduğunu gösteriyor. Vadeli işlemler piyasasındaki hesapların uzun-kısa oranı 1'in altında, bu da kripto piyasasındaki kurumsal yatırımcıların vadeli işlemler yoluyla uzun pozisyonlar aldığını gösteriyor. Piyasa şu anda uzun pozisyon alma konusunda fikir birliği içinde.

Analistlerin hemfikir olduğu noktalardan biri de Bitcoin'in yıl sonuna kadar 90 bin dolara yaklaşması ve 2025 yılında 200 bin dolarlık bir boğa döngüsü hedefine ulaşması. Mevcut durumda Trump sonrası kripto piyasasını bekleyen olası senaryolar bu şekilde olsa da önümüzdeki süreçte gerçek hamleleri hep birlikte göreceğiz.