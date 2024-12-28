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Yapay Zeka kripto para birimlerinde düşüş sürüyor

Yapay Zeka kripto para birimlerinde düşüş sürüyor
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Yapay zeka temalı kripto para birimlerinin piyasa değerinde büyük bir düşüş yaşadı. Son piyasa verilerine göre bu alandaki kripto para birimleri yüzde 28 değer kaybetti. Uzmanlar bu kripto para birimlerinin 2025 yılında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan altcoin sezonunda büyük bir toparlanma göstereceğini düşünüyor.

Yapay zeka kripto paraları, son dönemlerde önemli bir değer kaybına uğradı. Piyasa verilerine göre bu kripto paraların piyasa değeri son ölçümlerde 70,4 milyar dolardan 50,5 milyar dolara düşerek yüzde 28'lik bir azalma gösterdi. Yatırımcıların bu alandaki kripto para birimlerine ilgisinin azalmasına rağmen, uzmanlar 2025 için büyük bir toparlanma öngörüyor.

2025 Altcoin Sezonu Yapay Zeka Kripto Para Birimlerini Mutlu Edebilir

Yapay zeka merkezli kripto para birimlerinde sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Son verilere göre bu varlıkların toplam piyasa değeri 7 Aralık'ta ulaştığı 70,4 milyar dolar seviyesinden yüzde 28 gerileyerek 50,5 milyar dolara indi. Bu keskin düşüş, Bitcoin'in 108 bin dolar rekorunu kırmasının ardından yaşadığı yüzde 14'lük değer kaybıyla aynı zamana denk geldi.

Sektördeki daralmanın bir başka göstergesi de işlem hacimlerinde görüldü. Yapay zeka odaklı kripto varlıklarının aylık işlem hacmi yüzde 11 azalarak 4,73 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların bu alandaki iştahının azaldığına işaret ediyor.

Bununla birlikte, piyasa uzmanları gelecek dönem için umutlu görünüyor. Analistler, 2025'te küçük ölçekli kripto paraların yükseliş trendine gireceğini öngörüyor. Bitcoin'den elde edilen karların altcoinlere kaymasıyla birlikte yeni bir yükseliş dalgası beklenirken, ünlü kripto yatırımcısı Elja, X platformunda paylaştığı analizde 2025'in ilk çeyreğinde "mega altcoin sezonu" yaşanacağını belirtti.

Ethereum başta olmak üzere büyük altcoinlerde de yükseliş beklentisi hakim. Piyasa analistleri, Ethereum'un kısa vadede 5 bin dolar seviyesini test edebileceğini, 2025 sonuna kadar ise 15 bin dolara ulaşabileceğini öne sürüyor. Uzmanların bu öngörüleri, geçmiş fiyat hareketleri ve teknik analiz verilerine dayanıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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