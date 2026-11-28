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Kripto araştırma ve aracılık şirketi K33, yapay zekanın matematikteki hızlı ilerlemesinin Bitcoin (BTC) şifrelemesine daha fazla dikkat gerektirdiğini açıkladı. Şirket cuma günü yayımladığı raporda son buluşların ağın güvenliğinin kırıldığını göstermediğini, teorik gelişmelerin pratik bir saldırıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Endişeleri alevlendiren gelişme, Anthropic matematikçisi Levent Alpöge'nin geçen hafta Riemann hipotezi için sunduğu ispat önerisi oldu. Alpöge, 1859'dan bu yana çözülemeyen probleme şirketin yapay zeka modeli Claude'un yardımıyla ulaştı. İspat bağımsız hesaplamalı doğrulamadan geçti, akademik inceleme ise sürüyor.

K33'E GÖRE RİEMANN İSPATI SALDIRI YOLU AÇMIYOR

K33 analistleri raporda "Doğal olarak bu, Bitcoin'in ve modern şifrelemenin dayandığı matematiksel varsayımlara yönelik korkuları yeniden alevlendirdi." ifadelerini kullandı. Analistlere göre Riemann ispatı tek başına şifrelemeye saldırmak için bir yöntem sunmuyor.

Bitcoin işlemleri eliptik eğri imzalarıyla doğrulanıyor. Bu sistem, açık anahtardan özel anahtarı türetmenin çok zor, tersinin ise kolay olmasına dayanıyor. K33 bu farkı büyük bir sayı bulmacasıyla açıklıyor, cevabı doğrulamak kolayken çözümü bulmak çok daha fazla çaba gerektiriyor.

Endişelerin temelindeki P ile NP problemi ise hâlâ çözülemedi. K33'e göre bu iki sınıfın eşit olduğu kanıtlansa bile özel anahtarı makul sürede bulacak bir algoritmanın nasıl kurulacağı ortaya çıkmayabilir. Eşit olmadıklarının kanıtlanması da Bitcoin'in güvenliğini garanti etmiyor, daha hızlı saldırı yöntemleri yine de bulunabilir.

256 BİTLİK ANAHTARLARA PRATİK KISAYOL YOK

Bu arada Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'nden bir ön baskı makale, Bitcoin anahtarlarının dayandığı eliptik eğri ayrık logaritma problemi için teorik bir hızlanma öne sürdü. Makaledeki sonuç, OpenAI'ın geliştirdiği bir yapıya dayanıyor.

Ledger'ın teknoloji direktörlüğünü bırakan Charles Guillemet bu yapının hâlâ incelendiğini belirtti. Guillemet ve Blockstream'in CEO'su Adam Back, yöntemin Bitcoin'deki 256 bitlik anahtarlara karşı pratik bir kısayol sağlamadığı görüşünde.

Ethereum (ETH) ağını destekleyen Ethereum Foundation da yapay zekayı kuantum bilgisayarlardan daha acil bir risk olarak görüyor. Vakıf protokol güvenlik ekibini iki katına çıkardı ve 2029'a kadar tamamlamayı hedeflediği kuantum sonrası geçiş için Keccak-256 özet fonksiyonunu önerdi.

K33, yapay zekanın matematikteki sıçramalarının yakından izlenmesi ve kripto ağlarının şifrelemelerini gelecekteki tehditlere karşı güçlendirmesi gerektiğini düşünüyor. Şirket şu aşamada Bitcoin'in savunmasının ilk günkü kadar sağlam olduğunu belirtiyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,8 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 200 dolardan işlem görüyor.