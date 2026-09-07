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Yapay zeka Bitcoin'i düşürecek mi? Buterin yanıtladı

Yapay zeka Bitcoin'i düşürecek mi? Buterin yanıtladı
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Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, yapay zekanın Bitcoin fiyatını iki yıl içinde yarıdan fazla düşürebileceği iddiasına karşı çıktı. Buterin, mevcut varlıkları nedeniyle servetinin yaklaşık yüzde 90'ıyla zaten bu görüşün karşı tarafında yer aldığını söyledi.

Tartışma X'te yaşandı. Yapay zeka riskleri üzerine yorumlar yapan Liron Shapira tahminini paylaştı. Buterin, mevcut varlıklarıyla zaten karşı görüşün tarafında olduğunu belirterek yanıt verdi.

İDDİA TALEBE DEĞİL GÜVENLİĞE DAYANIYOR

Yapay zeka riskleri üzerine Doom Debates adlı podcast'i sunan Shapira, tahminini X'te paylaştı. Bitcoin fiyatının iki yıl içinde yüzde 50'den fazla düşeceğine yüzde 50 ihtimal verdi. Shapira savını Bitcoin talebine bağlamıyor. Tahminini, Bitcoin'in güvenliği ve dayanıklılığına ilişkin kabullerin yapay zeka tarafından zayıflatılabileceği görüşüne dayandırıyor. Shapira, Bitcoin güvenliğinin hangi bölümünün zayıflayacağını belirtmedi.

Bitcoin ağının güvenliğinde madencilik gücü, iş ispatı ve kriptografik özetleme önemli rol oynuyor. Shapira'nın öngördüğü yüzde 50'den büyük düşüş, güncel fiyattan Bitcoin'i yaklaşık 40 bin doların altına indirir.

BUTERIN AĞIN UYUM SAĞLAYACAĞINA GÜVENİYOR

Buterin aynı başlık altında saatler içinde yanıt verdi ve uzun vadede siber güvenlik konusunda iyimser olduğunu söyledi. Asıl zorluğun gerekli teknik geçişi gerçekleştirmek olduğunu düşünüyor. Buterin, Bitcoin'in toplumsal uzlaşı gerektirmeyen sorunlarla iyi biçimde başa çıkabileceğini savundu. Ağ katmanındaki saldırılara karşı istemcilerin ve madencilik havuzlarının güncellenmesini bu gruba örnek gösterdi. Kriptografik özetleme işlevlerinde veya iş ispatı mekanizmasında gerçek bir kırılma olasılığını çok düşük gördü.

Buterin, Shapira'nın Ethereum için de aynı görüşü taşıdığını varsaydığını belirtti. Bir bahis teklif edebileceğini söyledi. Mevcut varlıkları nedeniyle servetinin yaklaşık yüzde 90'ıyla zaten karşı tarafta yer aldığını ekledi. Ethereum tarafında kuantum hesaplamaya karşı ayrı bir güvenlik hazırlığı yürütülüyor. Araştırmacılar kuantum sonrası geçişin maliyetini inceliyor. Bu çalışma, Shapira'nın yapay zeka temelli tahmininden farklı bir risk başlığını ele alıyor. Shapira iki yıllık düşüş tahminini korurken Buterin mevcut varlıklarıyla karşı görüşün tarafında yer alıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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