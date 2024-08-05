Xapo Bank Birleşik Krallık'ta kripto devrimi başlatıyor

Finans dünyasında yeni bir sayfa açıldı. Cebelitarık merkezli Xapo Bank, Birleşik Krallık'ta bankacılık lisansını alarak Bitcoin ve geleneksel para birimleri üzerinden faiz kazandırma hizmetini sunan ilk banka olma ünvanını elde etti. Bu cesur adım, kripto para dünyası ile geleneksel bankacılık arasında köprü kurma çabalarının somut bir örneği olarak dikkat çekerken, finans sektörünün geleceğine dair heyecan verici ipuçları sunuyor.

Birleşik Krallık'ta Kripto Para Sahipleri İçin Faiz İmkânı

Cebelitarık merkezli Xapo Bank, Birleşik Krallık'ta bankacılık lisansını alarak önemli bir ilke imza attı. Banka, bu hamleyle Bitcoin ve geleneksel para birimleri üzerinden faiz kazandırma hizmetini sunan ilk kurum olma ünvanını elde etti.

Bu gelişme, Cebelitarık kökenli şirketlerin Birleşik Krallık pazarına açılmasını kolaylaştıran yeni bir program sayesinde gerçekleşti. Söz konusu girişim, ülkenin önde gelen finans kurumları tarafından destekleniyor.

Xapo Bank'in sunduğu yenilikçi platform, Bitcoin yatırımcılarına yüzde 1 oranında getiri vaat ediyor. Banka, bu getirinin nasıl sağlanacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Müşteriler için sunulan hizmetler oldukça kapsamlı. Xapo'nun özel banka kartıyla Bitcoin harcama imkânı, Birleşik Krallık hesaplarına pound transferi, S&P 500 endeksine yatırım yapabilme, çeşitli kripto paralarını satın alma ve dolar hesapları üzerinden stablecoin işlemleri gerçekleştirme olanakları bulunuyor.

Birleşik Krallık'ta bankacılık lisansı elde etmek, fintech şirketleri için zorlu bir süreç olarak biliniyor. Örneğin, kripto dostu Revolut uygulaması da yakın zamanda bu izni almayı başarmıştı. Xapo Bank ise 2021'den bu yana Cebelitarık'ta faaliyet gösteriyordu ve şimdi Birleşik Krallık'ta tam yetkili banka statüsüne kavuştu.

Xapo Bank'in Üst Yöneticisi Seamus Rocca, bu gelişmeyi "Birleşik Krallık'ın yüksek standartlarını karşıladığımızın kanıtı" olarak nitelendirdi ve bölgedeki varlıklarını güçlendirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2013'te kurulan Xapo Bank, zaman içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Bitcoin cüzdanı olarak başlayan serüven önce elektronik para cüzdanına, ardından dijital odaklı bir bankaya evrildi. Banka, güvenlik konusunda da iddialı açıklamalarıyla biliniyor. Bu noktada Xapo Bank, ileri teknoloji kullanarak müşterilerinin 100 bin Euro'ya kadar olan dolar mevduatlarını güvence altına alıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Lightspark ile iş birliğine giden Xapo Bank, kullanıcılarına Lightning Network üzerinden Bitcoin işlemleri yapma imkanı da tanıdı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Birleşik Krallık'ta kripto para düzenlemeleri de şekilleniyor. Eski Başbakan Rishi Sunak, ülkeyi Web3 merkezi yapma hedefiyle yeni düzenlemeler planlamıştı. Ancak, yeni hükümetin kripto politikası henüz netlik kazanmadı.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), yatırımcıları koruma amacıyla bazı kısıtlamalar getirdi. Örneğin, perakende yatırımcılara yönelik türev ürünlerin satışı yasaklandı ve yeni reklam kuralları uygulamaya kondu. Buna rağmen, Mayıs ayında Londra Borsası'nda profesyonel yatırımcılar için kripto ETN'lerin (Exchange Traded Note) piyasaya sürülmesi, sektördeki ilerlemenin işareti olarak görülüyor.