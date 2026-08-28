Warsh kriptoyu pas geçti: Bitcoin toparlandı

Warsh konuşmasının başında izleyeceği dört başlığı saydı. Listede yapay zekâ, ileriye dönük yönlendirme, para politikası ilkeleri ve ekonomi değerlendirmesi yer aldı. Dijital ödemeler ve kripto paralar bu listeye girmedi.

Konuşma metnindeki tek kripto para ifadesi 13. dipnotta yer aldı. Warsh burada, dolar ve kripto paralar üzerine yazdığı 2022 tarihli metne atıf yaptı.

Başkan bunun yerine yapay zekâya geniş yer açtı. Warsh, önde gelen iki yapay zekâ laboratuvarındaki token satışlarının yıllıklandırılmış tutarının 100 milyar doları aştığını ve bu rakamın bir yılda yüzde 500'den fazla arttığını aktardı.

Konuşma Warsh'ın başkanlıktaki 100. gününe denk geldi.

WARSH 65 AYLIK ENFLASYONUN FATURASINI FED'E KESTİ

Warsh enflasyona geldiğinde tonunu sertleştirdi. Fed'in tercih ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinde 12 aylık artış yüzde 3,7, altı aylık artış ise yüzde 4,1 düzeyinde bulunuyor.

Başkan fiyat artışlarının ne kadar yaygın olduğunu da gösterdi. Warsh'a göre PCE sepetindeki mal ve hizmetlerin yüzde 54'ünün fiyatı son 12 ayda yüzde 3'ten fazla arttı. Pandemi öncesindeki 20 yılda bu oran yüzde 32 düzeyindeydi.

Warsh sorumluluğu doğrudan kendi kurumuna yükledi. Başkan, "65 aydır süren yüksek enflasyonun sorumluluğu doğrudan merkez bankasına ait." dedi.

Temel enflasyonun hedefe açık biçimde ve yeterli hızda ilerlediğinden emin olunması gerektiğini belirten Warsh, aksi halde Fed'in yapacak işi olduğunu söyledi.

Finansal koşullara ilişkin değerlendirmesinde Warsh, şirket tahvilleri ve kaldıraçlı kredilerdeki risk primlerinin tarihsel aralıkların alt ucuna yakın olduğunu söyledi. Başkan, genel finansal koşulları kısıtlayıcı olarak nitelemekte zorlandığını da belirtti.

WARSH FED'E BAKAN PİYASA DÜZENİNE İTİRAZ ETTİ

Warsh konuşmasının bir bölümünü Fed'in iletişim biçimine ayırdı. Başkan, ileriye dönük yönlendirmenin kriz döneminden kalma bir uygulama olduğunu ve gereğinden uzun sürdüğünü savundu.

Başkan itirazının gerekçesini de anlattı. Warsh'a göre piyasalar Fed'in yönlendirmesine, Fed de piyasa fiyatlarına dayanırsa iki taraf da yeni gelişmelere karşı körleşiyor.

Warsh, piyasa katılımcılarının bir sonraki işlemleri için öncelikle Fed'e baktığı bir düzene göz yumulmaması gerektiğini ifade etti.

Taylor kuralı gibi mekanik bir tepki fonksiyonuna güvenilemeyeceğini savunan Warsh, ekonomiye ilişkin bilginin böyle bir yanıt verecek kadar kesin olmadığını söyledi.

Hazine Bakanı Scott Bessent geçen hafta uzun vadeli faizleri sınırlamak için tahvil piyasasına müdahale edeceğini duyurmuştu. Warsh daha önce faizin yönünü piyasanın belirlemesini savunmuştu.

Konuşmasında Bessent'in adını anmayan Warsh, yalnızca Fed'in tahvil fiyatları ve işlem hacimleri dahil olmak üzere piyasadan olabildiğince filtresiz sinyal alması gerektiğini vurguladı.

BİTCOİN DÜŞÜŞÜNÜ 45 DAKİKADA GERİ ALDI

Bitcoin konuşma metninin yayımlandığı dakikalarda sert geriledi. Kripto para Türkiye saatiyle 17.00 ile 17.15 arasında 78 bin 422 dolara kadar indi.

Düşüş uzun sürmedi. Bitcoin sonraki 45 dakikada kaybının neredeyse tamamını geri aldı.

ABD hisse senetleri de sınırlı düştü. Tahvil getirileri aynı saatlerde hafif yükseldi.

Warsh konuşmasını tek cümlelik bir taahhütle bitirdi. Başkan, "Bugün burada bir karara değil bir disipline bağlıyım." dedi.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 375 dolardan işlem görüyor. Kripto para böylece konuşma öncesindeki seviyesine döndü.

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