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Wall Street kurumlarının kripto para tutumu değişiyor

Wall Street kurumlarının kripto para tutumu değişiyor
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Dünyanın en büyük ikinci yatırım bankası Goldman Sachs, yıllık hissedar mektubunda ilk defa kripto paraların önemini resmen tanıdı. Büyük banka, kripto paraların finans piyasalarında artan rekabetin bir parçası olduğunu vurgularken, bu teknolojilerin potansiyel risklerine de dikkat çekti.

Goldman Sachs'ın kripto paralar konusundaki tutumu değişmeye başladı. 2017'den bu yana ilk kez hissedar mektubunda "kripto para" ve "Blockchain" terimlerini kullanan banka, Trump yönetiminin kripto paralara verdiği desteğin ve Bitcoin'in büyüyen etkisinin ardından rekabet stratejisinde dijital varlıklara yer açmaya başladı. Wall Street'in dev kurumlarının kripto para stratejilerindeki bu değişim, sektör için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Yatırım Bankası Blockchain Teknolojisine Isınıyor

Goldman Sachs'ın 2024 yılı hissedar mektubunda kripto paralardan bahsetmesi finans dünyasında yankı yarattı. Mektupta, "elektronik ticaretin büyümesi ve kripto paralar dahil yeni ürünlerin tanıtılması, rekabeti artırdı." ifadesi yer aldı.

Yatırım bankası, rakiplerinin müşterilere sunduğu dijital varlık ürünlerine dikkat çekerek, "bazı durumlarda, rakiplerimiz bizim sunmadığımız finansal ürünler sunabilirler." açıklamasını yaptı. Bu ifade, kurumun dijital varlık alanında rekabet baskısını hissettiğini gösteriyor.

Goldman Sachs, 2021'de bir kripto para masası ve 2022'de bir Dijital Varlık Platformu kurdu. Banka son üç yıl içinde Blockchain tabanlı iletişim sistemi Canton Network'ü test eden kurumlar arasında yer aldı. Bu gelişme, on yıllık deneyimin ardından geleneksel finans kurumlarının Blockchain teknolojisine ilgisinin arttığını gösteriyor.

Mektupta ayrıca yeni teknolojilerin riskleri de vurgulandı. Firma, "dağıtılmış defter teknolojisi, kripto para ve benzer teknolojilerin uygulamaları artmasına rağmen, teknoloji yeni ve siber saldırılara karşı savunmasız olabilir" uyarısında bulundu.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon daha önce Blockchain teknolojisini "süper ilginç" olarak nitelendirdi. Solomon, Bitcoin hakkında "spekülatif bir yatırım" ifadesini kullandı ve "gerçek bir kullanım durumu görmediğini" belirtti. 2024'ün son çeyreğinde Goldman Sachs, BlackRock'ın IBIT ve Fidelity'nin FBTC ETF'lerine yatırımlarını önemli ölçüde artırdı.

Bu gelişmeler, geleneksel finans dünyasının kripto para ekosistemini artık görmezden gelemediğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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