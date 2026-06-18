Trump'ın tek bir cümlesi Polymarket'teki 120 milyon dolarlık pazarı karıştırdı

Tahmin piyasası Polymarket'teki bu pazar, ABD ile İran'ın 15 Haziran'a kadar bir "kalıcı barış" anlaşmasına varıp varmayacağını soruyordu. Kurallara göre geçerli bir anlaşmanın, iki ülke arasındaki askeri çatışmaların sona erdiğini veya kalıcı olarak duracağını açıkça belirtmesi ya da çatışmalara kalıcı bir son işaret etmesi gerekiyordu.

Çarşamba sabahı itibarıyla pazar hâlâ Polymarket'in itiraz sürecindeydi. Bu süreç, UMA'nın yönetişim tokenını elinde tutanların tartışmalı sonuçlar için oy kullanmasına olanak tanıyor. Pazar sayfasına göre oylama sürerken oy gücünün yüzde 99'undan fazlası "evet" sonucunu destekledi. 15 Haziran sözleşmesi 120 milyon doların üzerinde hacim çekti ve Polymarket'teki en büyük siyasi pazarlardan biri oldu.

ANLAŞMAZLIĞIN MERKEZİNDE 15 HAZİRAN MUTABAKATI VAR

Tartışmanın merkezinde, Trump yönetiminin ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirdiğini söylediği, 15 Haziran'da açıklanan bir mutabakat muhtırası (MoU) bulunuyor. Trump bir gün önce Truth Social'da "İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma artık tamamlandı." diyerek bir uzlaşının yakın olduğunun sinyalini vermişti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi de daha sonra iki ülkenin aylarca süren müzakerelerin ardından bir mutabakat muhtırası kesinleştirdiğini doğruladı.

"Evet" sonucunu savunanlar, bu açıklamaları iki hükümetin de son tarihten önce bir anlaşmaya varıldığını kamuoyuna teyit ettiğinin kanıtı olarak gösteriyor. "Hayır" sözleşmesi alanlar ise anlaşmanın, pazarın kalıcı barış tanımının gerisinde kaldığını öne sürüyor. Eleştirenler, anlaşmanın 60 günlük bir ateşkes içerdiğine ve İran'ın nükleer programı ile yaptırımlar gibi konuları hâlâ müzakereye açık bıraktığına dikkat çekti.

Durumu daha da karmaşık hale getiren ise Trump'ın, pazarın son tarihi geçtikten sonra çarşamba günü yaptığı açıklamalar oldu. Trump anlaşmayı nihai bir çözüm yerine geçici bir önlem olarak nitelendirdi. Fransa'daki G7 zirvesinin kulisinde gazetecilere konuşan Trump, "Bu bir mutabakat muhtırası. Beğenmezsem, onlara yeniden ateş açar, başlarına bomba yağdırırız." dedi.

POLYMARKET'TE İTİRAZLAR ÜST ÜSTE GELİYOR

Bu tartışma, Polymarket'te bu ayın başında yaşanan bir başka büyük anlaşmazlığın hemen ardından geldi. Söz konusu pazar, Strategy'nin 31 Mayıs'tan önce herhangi bir Bitcoin satıp satmayacağı üzerineydi.

Sözleşme, bir UMA oylamasının ardından "Hayır" olarak sonuçlandı. Bu sonuç, şirketin satışı son tarihten önce yaptığını ancak bunun ancak son tarih geçtikten sonra bir SEC dosyasında açıklandığını savunan yatırımcıların itirazlarına rağmen geldi.