İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Trump ve dev şirket anlaştı: Made in America ETF'leri yolda

Trump ve dev şirket anlaştı: Made in America ETF'leri yolda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump Media and Technology Group, Crypto.com ile yaptığı iş birliği kapsamında kripto varlıklar ve geleneksel menkul kıymetleri içeren yeni ETF'ler (Borsa Yatırım Fonları) başlatmayı planlıyor. Girişim, düzenleyici onayla 2025 sonuna doğru hayata geçirilecek.

Trump Media and Technology Group, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki markası Truth.Fi aracılığıyla kripto ve enerji gibi çeşitli sektörlere yönelik Made in America odaklı yeni fonlar üzerinde çalışıyor. Bu hamle, şirketin finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Gerekli düzenleyici onaylar alındıktan sonra ETF'lerin sektöre sunulması planlanıyor.

Trump Ailesi ve Kripto Dünyası Arasındaki Bağ Güçleniyor

Trump Media and Technology Group, kripto borsası Crypto.com ve varlık yöneticisi Yorkville America Digital ile "Made in America" temalı ETF'ler için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bu fonların, enerji gibi farklı sektörlerin yanı sıra dijital varlıklar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yatırım seçenekleri sunması bekleniyor. Yeni ETF'lerin 2025 yılının sonlarına doğru yatırımcılara açılması hedefleniyor.

Söz konusu ETF'ler, Trump Media'nın DeFi markası Truth.Fi tarafından piyasaya sürülecek ve Crypto.com'un aracı kurumu Foris Capital üzerinden yatırımcılara ulaştırılacak. Şirket, bu ürünlere ek olarak aynı marka çatısı altında farklı Ayrı Yönetilen Hesap seçeneklerini de devreye almayı planlıyor. ABD'li hukuk firması Davis Polk ise fonların geliştirilmesi ve regülasyona uygun şekilde lansmanı konusunda danışmanlık veriyor.

Charles Schwab ile daha önce yapılan bir ortaklık anlaşması kapsamında saklanan 250 milyon dolara kadar nakdin bu projede kullanılması öngörülüyor. Anlaşma, mart ayında imzalanan bağlayıcı olmayan mutabakatın resmiyete dökülmüş hali olarak öne çıkıyor. Böylece Trump Media, kripto sektöründeki yatırımlarını genişletirken geleneksel finans araçlarıyla dijital varlık piyasasını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bu adım, Trump ailesinin kripto dünyasındaki en yeni girişimi olarak dikkat çekiyor. Ekim ayında World Liberty Financial adlı platforma destek veren aile, stablecoin projeleriyle gündeme gelmişti. Eric Trump ve Donald Trump Jr. da American Bitcoin adlı bir madencilik girişimine katılarak aile markasını Blockchain dünyasında daha fazla görünür kıldı.

Son dönemde spot Bitcoin ETF'lerine yönelik kurumsal ilgi de artış gösterdi. Kripto piyasalarındaki toparlanmayla birlikte spot Bitcoin ETF'lerine bir milyar dolardan fazla yeni fon girişi oldu. Ayrıca, Crypto.com'un yerel kripto para birimi Cronos da Trump Media ile yapılan anlaşmanın ardından yüzde 12 değer kazanarak 0,09 dolara yükseldi. Ancak token hâlâ 2021'deki en yüksek seviyesinden önemli ölçüde uzakta seyrediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title