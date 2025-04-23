Trump ve dev şirket anlaştı: Made in America ETF'leri yolda

Trump Media and Technology Group, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki markası Truth.Fi aracılığıyla kripto ve enerji gibi çeşitli sektörlere yönelik Made in America odaklı yeni fonlar üzerinde çalışıyor. Bu hamle, şirketin finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Gerekli düzenleyici onaylar alındıktan sonra ETF'lerin sektöre sunulması planlanıyor.

Trump Ailesi ve Kripto Dünyası Arasındaki Bağ Güçleniyor

Trump Media and Technology Group, kripto borsası Crypto.com ve varlık yöneticisi Yorkville America Digital ile "Made in America" temalı ETF'ler için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bu fonların, enerji gibi farklı sektörlerin yanı sıra dijital varlıklar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yatırım seçenekleri sunması bekleniyor. Yeni ETF'lerin 2025 yılının sonlarına doğru yatırımcılara açılması hedefleniyor.

Söz konusu ETF'ler, Trump Media'nın DeFi markası Truth.Fi tarafından piyasaya sürülecek ve Crypto.com'un aracı kurumu Foris Capital üzerinden yatırımcılara ulaştırılacak. Şirket, bu ürünlere ek olarak aynı marka çatısı altında farklı Ayrı Yönetilen Hesap seçeneklerini de devreye almayı planlıyor. ABD'li hukuk firması Davis Polk ise fonların geliştirilmesi ve regülasyona uygun şekilde lansmanı konusunda danışmanlık veriyor.

Charles Schwab ile daha önce yapılan bir ortaklık anlaşması kapsamında saklanan 250 milyon dolara kadar nakdin bu projede kullanılması öngörülüyor. Anlaşma, mart ayında imzalanan bağlayıcı olmayan mutabakatın resmiyete dökülmüş hali olarak öne çıkıyor. Böylece Trump Media, kripto sektöründeki yatırımlarını genişletirken geleneksel finans araçlarıyla dijital varlık piyasasını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bu adım, Trump ailesinin kripto dünyasındaki en yeni girişimi olarak dikkat çekiyor. Ekim ayında World Liberty Financial adlı platforma destek veren aile, stablecoin projeleriyle gündeme gelmişti. Eric Trump ve Donald Trump Jr. da American Bitcoin adlı bir madencilik girişimine katılarak aile markasını Blockchain dünyasında daha fazla görünür kıldı.

Son dönemde spot Bitcoin ETF'lerine yönelik kurumsal ilgi de artış gösterdi. Kripto piyasalarındaki toparlanmayla birlikte spot Bitcoin ETF'lerine bir milyar dolardan fazla yeni fon girişi oldu. Ayrıca, Crypto.com'un yerel kripto para birimi Cronos da Trump Media ile yapılan anlaşmanın ardından yüzde 12 değer kazanarak 0,09 dolara yükseldi. Ancak token hâlâ 2021'deki en yüksek seviyesinden önemli ölçüde uzakta seyrediyor.