Trump kendi kripto para birimi hakkında ilk defa konuştu: Bunlar çerez parası

Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamadan önce piyasaya sürdüğü $TRUMP memecoin, kısa sürede büyük bir değere ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Milyarlarca dolarlık kazancı ve ardından gelen piyasa dalgalanmaları, bu yeni kripto paranın etrafında dönüp duran spekülasyonları ve etik soru işaretlerini artırdı.

Trump'ın Kripto Parası 14 Milyar Dolara Ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ismiyle piyasaya sürülen $TRUMP memecoin, kripto para piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Başkanlık koltuğuna oturmadan hemen önce dolaşıma giren kripto para birimi, kısa sürede dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.

Kripto para biriminin piyasa değeri zirve noktasında 14 milyar dolara ulaşırken, bu durum Trump'ın servetine teorik olarak milyarlarca dolarlık katkı sağladı. Ancak, eski başkanın bu yatırımdan elde ettiği gerçek kazanç belirsizliğini koruyor.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Memecoin'den ne kadar kazandığım konusunda bir bilgim yok. Sadece başlattığımız projenin başarılı olduğunu duydum." ifadelerini kullandı. Ne kadarlık bir kazanç elde ettiğini soran Trump'a verilen birkaç milyar dolar yanıtına Trump, "Birkaç milyar dolar buradaki insanlar için bir çerez parası." dedi.

Öte yandan, piyasada yaşanan dalgalanmalar ve Trump'ın bazı varlıklarını sattığı iddiaları, fiyat manipülasyonu tartışmalarını beraberinde getirdi. Trump'ın eşi Melania adına çıkarılan $MELANIA token'ın beklenen ilgiyi görmemesi de yatırımcılar arasında soru işaretlerine neden oldu.

Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte kripto para politikaları konusunda net bir tutum sergilememesi ve beklenen düzenlemeleri hayata geçirmemesi de dikkat çekti. Bu süreçte Bitcoin, 109.000 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra değer kaybetti. ABD başkanının kripto para birimi $TRUMP'ın piyasaya sürülmesi, genel olarak kripto para piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.