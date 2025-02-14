Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi

Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklenen World Liberty Financial, MOVE token ve WBTC alımlarıyla kripto piyasasında büyük bir adım attı. Firma, aynı zamanda Lido Finance ve Aave ile iş birlikleri gerçekleştirerek stratejik yatırımlarını genişletti.

Donald Trump tarafından desteklenen DeFi projesi World Liberty Financial, kripto piyasasında dikkat çekici yatırımlar yaparak MOVE token ve sarılı BTC alımı gerçekleştirdi. Bu stratejik adımlar, şirketin piyasadaki pozisyonunu güçlendirirken, aynı zamanda yeni iş birliklerine ve inovatif girişimlere olanak sağlıyor.

DeFi Sektöründe Trump İmzası

Nansen verilerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan DeFi girişimi World Liberty Financial, MOVE token ve wrapped Bitcoin (WBTC) alımları için önemli miktarda yatırım gerçekleştirdi.

Şirketin kısa bir süre önce yaptığı işlemler arasında, 1,4 milyon USDC karşılığında 2,52 milyon MOVE token alımı ve 5 milyon dolar değerinde USDC kullanarak 52 WBTC edinimi yer aldı.

Movement Labs tarafından çıkarılan MOVE tokenı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme, şirketin Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) ile görüşmeler yürütmesi oldu. Şirketin kurucusu Rushi Manche, son alımlara ilişkin Onchain Lens'in paylaşımını "Daha fazlası" notuyla paylaşırken, daha önce DOGE ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıklamıştı.

World Liberty Financial aynı gün içerisinde faaliyetlerini genişleterek, Lido Finance üzerinden yaklaşık 5,9 milyon dolar değerinde 2.221 ETH'yi stake işlemine tabi tuttu ve Aave protokolüne 5 milyon USDC yatırdı.

SpotOn Chain'in raporuna göre şirket, haftanın başında 830.469 MOVE token ve 1.917 ETH alımı gerçekleştirmişti. Lookonchain'in verileri, World Liberty'nin geçen yıl 30 Kasım'dan bu yana toplam 315 milyon dolar değerinde kripto varlık edindiğini gösteriyor. Bu alımlar arasında ortalama 3.331 dolar fiyatla alınan 63.030 ETH ve ortalama 105.197 dolar değerindeki 699 WBTC öne çıkıyor. Şirket ayrıca TRX, LINK, AAVE ve ENA gibi kripto para birimlerine de yatırım yaptı.

Proje yakın zamanda Macro Strategy adını verdiği stratejik token rezervini duyurdu. Bu girişimin amacı, risk yönetimini güçlendirmek ve sağlam bir finansal yapı oluşturmak olarak açıklandı. World Liberty, geleneksel finans kurumlarıyla iş birliğini artırarak tokenize varlıklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Henüz faaliyete geçmemiş olan projenin web sitesinde yer alan bilgilere göre, WLFI token arzının yüzde 96'sından fazlası satıldı ve yaklaşık 926,9 milyon token kaldı. WLFI token sahiplerinin, projenin yönetişim tekliflerinde oy kullanma hakkına sahip olması ve tokenların devredilemez özellikte olması planlanıyor.

Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Meclis üyesi terörden tutuklanınca başkanın ilk işi bakın ne oldu
img

3 kadının karıştığı kavga uçağa acil iniş yaptırdı
img

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor
Yaptığı iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar

Son Dakika Haberleri

title