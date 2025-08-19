Trump'ın kripto ETF girişimleri onay sürecinde gecikiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Truth Social'ın Bitcoin ve Ethereum ETF'si için karar verme süresini 8 Ekim'e erteledi. Başkan Trump bağlantılı platform, düzenleyici inceleme altında. XRP ve Litecoin ETF'leri de Ekim'e kaldı. Onay durumunda güven sorunları yaşanacağını belirtildi. Kripto ETF pazarında siyasi hassasiyet artıyor.

SEC yaptığı açıklamada Truth Social'ın Bitcoin ve Ethereum ETF'si için değerlendirme süresini uzattı. Trump Media & Technology Group tarafından işletilen sosyal medya platformunun kripto girişimi, düzenleyici merciler tarafından dikkatli bir incelemeye tabi tutuluyor.

Truth Social Kripto Girişimi Siyasi Tartışma Başlattı

SEC'in dosyalamaya göre, komisyon önerilen kural değişikliği ve burada ortaya çıkan konuları değerlendirmek için yeterli zamana sahip olmak adına daha uzun bir süre belirlemenin uygun olduğunu düşünüyor.

Truth Social'ın Bitcoin ve Ethereum ETF'si ilk olarak haziran ayında önerilmişti ve şimdiye kadar tek bir değerlendirme geldi. Bu yorum, Başkan Donald Trump'ın kripto para alanındaki katılımına ilişkin endişeler nedeniyle ajansı onayını reddetmeye çağırıyordu.

Ayrıca CoinShares Litecoin ETF'i, CoinShares XRP ETF'si ve 21Shares Core XRP ETF'i için ekim ayının ilerleyen dönemlerine iki erteleme daha dosyalandı. SEC daha sonra Canary XRP Trust, Grayscale XRP Trust ve 21Shares Core Ethereum ETF'i için stakinge izin verme önerisi için de ertelemeler dosyaladı.

Kâr amacı olmayan kuruluş AccountableUS başkanı Caroline Ciccone, SEC'in lansmanı onaylaması durumunda bunun ABD vatandaşlarında kuşku yaratacağını ve potansiyel olarak piyasalara ve ajansın kendisine olan güveni sarsacağını belirtti.

SEC'in kripto ETF'lerine yönelik tutumu, Trump'ın görevi devralmasından bu yana geçen yıl boyunca belirgin şekilde değişti. Temmuz ayında, yeni liderlik altındaki kurum kripto ETF'ler için yetkili katılımcılar tarafından ayni yaratma ve itfaları izin veren emirleri onaylamak için oy kullandı.

