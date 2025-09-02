Trump destekli kripto para projesi borsalarda işleme başladı
Trump ailesi destekli World Liberty Financial tokenı WLFI, Binance'ta işlem görmeye başlayarak 30 milyar dolar değerlemeyi aştı. Token 0,30 doların üzerinde fiyatlanarak erken yatırımcılara 20 kata varan getiri sağladı. Projenin DeFi platformu Ethereum üzerinde Aave protokolünü kullanıyor. Lansmanla birlikte USD1 stablecoini de Solana Blockchain ağına genişledi.
Kripto para dünyasında tarihi bir olay yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesi tarafından desteklenen World Liberty Financial projesi, WLFI tokenını başarıyla piyasaya sürdü. Toplam 100 milyar token arzı bulunan projenin lansmanında 24,67 milyar adedi dolaşıma girdi.
Kripto Piyasasının Yeni Devi WLFI 100 Milyar Token Arzıyla Geldi
Binance borsası, WLFI/USDT ve WLFI/USDC spot çiftlerini duyurarak varlığı listeleyen ilk büyük merkezi borsa oldu.
Blockchain analiz platformu Lookonchain, lansman etrafındaki erken satış baskısına dikkat çekti. Üç ön satış cüzdanının talep ettikten kısa süre sonra toplam 160 milyon WLFI'yi Binance'e taşıdığını belirtti.
World Liberty Financial ayrıca token spot piyasa girişi yaparken 100 milyar arzının ne kadarının lansmanında ticarete açık olacağını detaylandırdı.
Bu gelişme aynı zamanda birinci gün kilit açma ile çakışıyor. Erken yatırımcılar tarafından satın alınan WLFI'nin yüzde 20'si projenin Lockbox süreci aracılığıyla talep edilebilir hale geliyor.
WLFI projenin yönetişim tokenı olarak işlev görüyor ve protokol parametreleri üzerinde oy kullanmayı mümkün kılıyor. Başlangıçta aktarılamaz olmasına rağmen World Liberty sahipleri temmuz ayında varlığın ticaretini onayladı.