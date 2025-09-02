Trump destekli kripto para projesi borsalarda işleme başladı

Kripto para dünyasında tarihi bir olay yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesi tarafından desteklenen World Liberty Financial projesi, WLFI tokenını başarıyla piyasaya sürdü. Toplam 100 milyar token arzı bulunan projenin lansmanında 24,67 milyar adedi dolaşıma girdi.

Kripto Piyasasının Yeni Devi WLFI 100 Milyar Token Arzıyla Geldi

Binance borsası, WLFI/USDT ve WLFI/USDC spot çiftlerini duyurarak varlığı listeleyen ilk büyük merkezi borsa oldu.

Blockchain analiz platformu Lookonchain, lansman etrafındaki erken satış baskısına dikkat çekti. Üç ön satış cüzdanının talep ettikten kısa süre sonra toplam 160 milyon WLFI'yi Binance'e taşıdığını belirtti.

World Liberty Financial ayrıca token spot piyasa girişi yaparken 100 milyar arzının ne kadarının lansmanında ticarete açık olacağını detaylandırdı.

Bu gelişme aynı zamanda birinci gün kilit açma ile çakışıyor. Erken yatırımcılar tarafından satın alınan WLFI'nin yüzde 20'si projenin Lockbox süreci aracılığıyla talep edilebilir hale geliyor.

WLFI projenin yönetişim tokenı olarak işlev görüyor ve protokol parametreleri üzerinde oy kullanmayı mümkün kılıyor. Başlangıçta aktarılamaz olmasına rağmen World Liberty sahipleri temmuz ayında varlığın ticaretini onayladı.