Haberler

Trump destekli kripto para projesi borsalarda işleme başladı

Trump destekli kripto para projesi borsalarda işleme başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump ailesi destekli World Liberty Financial tokenı WLFI, Binance'ta işlem görmeye başlayarak 30 milyar dolar değerlemeyi aştı. Token 0,30 doların üzerinde fiyatlanarak erken yatırımcılara 20 kata varan getiri sağladı. Projenin DeFi platformu Ethereum üzerinde Aave protokolünü kullanıyor. Lansmanla birlikte USD1 stablecoini de Solana Blockchain ağına genişledi.

Kripto para dünyasında tarihi bir olay yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesi tarafından desteklenen World Liberty Financial projesi, WLFI tokenını başarıyla piyasaya sürdü. Toplam 100 milyar token arzı bulunan projenin lansmanında 24,67 milyar adedi dolaşıma girdi.

Kripto Piyasasının Yeni Devi WLFI 100 Milyar Token Arzıyla Geldi

Binance borsası, WLFI/USDT ve WLFI/USDC spot çiftlerini duyurarak varlığı listeleyen ilk büyük merkezi borsa oldu.

Blockchain analiz platformu Lookonchain, lansman etrafındaki erken satış baskısına dikkat çekti. Üç ön satış cüzdanının talep ettikten kısa süre sonra toplam 160 milyon WLFI'yi Binance'e taşıdığını belirtti.

World Liberty Financial ayrıca token spot piyasa girişi yaparken 100 milyar arzının ne kadarının lansmanında ticarete açık olacağını detaylandırdı.

Bu gelişme aynı zamanda birinci gün kilit açma ile çakışıyor. Erken yatırımcılar tarafından satın alınan WLFI'nin yüzde 20'si projenin Lockbox süreci aracılığıyla talep edilebilir hale geliyor.

WLFI projenin yönetişim tokenı olarak işlev görüyor ve protokol parametreleri üzerinde oy kullanmayı mümkün kılıyor. Başlangıçta aktarılamaz olmasına rağmen World Liberty sahipleri temmuz ayında varlığın ticaretini onayladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

6'lık depremin vurduğu ülkede ölü sayısı 900'a yükseldi

Depremde ölü sayısı 900'a yükseldi, yardım için 4 ülke harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi

Giden gidene! Bir gecede 4 yıldızını gönderdi
title