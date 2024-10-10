Trump destekli DeFi projesi Aave protokolünde hayat buluyor

Kripto para dünyası, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesinin desteğiyle geliştirilen bir DeFi projesine tanık oluyor. World Liberty Financial, Aave'nin güvenilir altyapısını kullanarak kripto varlıklarının ödünç alınıp verilmesine olanak tanıyan bir platform oluşturuyor. Bu girişim, Trump'ın kripto para sektöründeki etkisini artırırken projenin geleneksel finans dünyasıyla olan bağlantıları da dikkat çekiyor.

DeFi Dünyası Yeni Bir Siyasi Oyuncuyla Tanışıyor

World Liberty Financial, yapılan bir duyuruyla Ethereum Blockchain ana ağında Aave V3 kullanarak resmen başlatma teklifi sundu. Ekip, X platformunda yaptığı açıklamada, "Aave'yi seçtik çünkü en iyi sınıf borç verme ve alma protokolüdür ve üst düzey güvenlik uygulamaları ve güçlü bir geçmişe sahiptir." açıklamasında bulundu.

Aave forumundaki resmi yönetişim teklifine göre WLF'nin Aave v3 örneği, kullanıcıların ETH ve WBTC tokenlarının yanı sıra USDC ve USDT stablecoinlerini ödünç almalarına veya vermelerine izin vererek başlatılacak. Aave gibi mevduat sahipleri borç verenler tarafından ödenen ücretlerden faiz kazanacaklar.

Proje, geleneksel finans ve kurumsal yatırımla olan bağlarını kullanarak, Ethereum ana ağındaki ana piyasa ile uyumlu olmayabilecek varlıkları dahil etmeyi öngörüyor. World Liberty Financial ayrıca protokolün faizinin yüzde 20'sini Aave Ekosistem Rezervine tahsis etmek için Aave'nin rezerv faktör sisteminden yararlanacak.

Aave Chain Initiative kurucusu Marc Zeller, eski başkanla doğrudan iletişim halinde olmadığını belirtti. Zeller, "WLF ekibi tarafından Aave Stack'in benzersiz entegrasyonuna tanık olmaktan heyecan duyuyoruz." diye ekledi.

Proje, 16 Eylül'de yapılan bir canlı yayında akredite yatırımcılara devredilemez bir yönetişim tokenı satacağını doğruladı. WLFI tokenın yüzde 63'ü halka satılacak, yüzde 17'si kullanıcı ödülleri için ve yüzde 20'si ekip tazminatı için ayrılacak.

Eski Başkan Donald Trump'ın kripto sektöründe büyük ölçüde hoş karşılanan bir varlık haline gelmiş olması World Liberty projesine yönelik ilgiyi artırıyor. Bununla birlikte, projenin siyasi bağlantıları bazı çevrelerde endişe uyandırıyor.

DeFi sektöründe halihazırda 57 milyar dolardan fazla değer kilitli durumda. World Liberty Financial'ın bu alana girmesi, yeni kullanıcıları çekme potansiyeli taşıyor. Marc Zeller, "World Liberty Financial, yeni kitleleri merkeziyetsiz finans ekosistemine tanıtma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Aave token sahiplerinin önce bir "geçici kontrol" üzerinde oy kullanması gerekiyor. Bu geçerse bir topluluk geri bildirim dönemine ve nihayetinde bir test dönemine ve ana ağ lansmanına kapı açılacak. WLF ekibi, protokolü başlatmanın "Aave'nin dijital varlık borç alma ve arz etmede pazar lideri konumunu korumasına yardımcı olabileceğini" belirtti.