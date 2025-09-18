Haberler

The Ether Machine SEC'e halka açılma başvurusu sundu

The Ether Machine SEC'e halka açılma başvurusu sundu
Ethereum hazine şirketi The Ether Machine, Dynamix Corporation ile birleşerek halka açılmak için SEC'e resmi başvuru sundu. Şirket 495.362 ETH'lik hazinesiyle kurumsal ETH sahipliğinde üçüncü sırada yer alıyor. Ağustos ayında 150.000 ETH toplayan şirket, ETHM kısaltmasıyla Nasdaq'ta işlem görmeyi hedefliyor. Bu adım kripto sektörünün geleneksel finansa entegrasyonunda kritik öneme sahip.

The Ether Machine'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu S-4 formu, şirketin halka açılma hedefini somutlaştırıyor. Özel amaçlı satın alma şirketi Dynamix Corporation ile gerçekleştirilecek birleşme dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor. Bu gelişme, kripto şirketlerinin geleneksel finans dünyasına yöneliminde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

150 Bin ETH Biriktiren Şirket Wall Street'e Açılıyor

Şirketin SEC'e başvurusu, iş birleşmeleri ve satın almalarda kullanılan S-4 formu kapsamında gerçekleşti. The Ether Machine haftanın başında sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir sonraki vitese geçiyoruz ve resmi olarak tam halka açık forma giden yolundayız." ifadelerini kullandı.

Şirket temmuz ayında duyurduğu halka açılma planında, anlaşmayı dördüncü çeyrekte sonuçlandırma hedefini belirtmişti. Birleşme süreci, Dynamix hissedar onayı dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak yaklaşan olağanüstü genel kurulda oylanacak.

The Ether Machine bu ay açıkladığı verilere göre ağustos ayında kurumsal hazinesi için 150.000 ETH toplamayı başardı. Bu toplama işlemi sonrasında şirketin toplam ETH varlığı 495.362 ETH'ye ulaştı.

SER verilerine göre The Ether Machine, kurumsal ETH sahipliğinde Bitmine Immersion Tech ve SharpLink Gaming'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bu konum, şirketin Ethereum ekosistemine olan güvenini ve uzun vadeli yatırım stratejisini ortaya koyuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
