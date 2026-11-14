Tahmin piyasalarındaki savaş büyüyor

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ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig, tahmin piyasası şirketlerine ceza davası açan eyaletleri ağır bir dille eleştirdi. Selig, "Eyaletlerin ceza davaları açtığını, adeta kurucuları ve CEO'ları hapse atmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

Selig, bir ürünün kumar mı yoksa türev mi olduğu tartışmasının yöneticileri hapis riskiyle karşı karşıya bırakmaması gerektiğini söyledi. Konunun eyalet eyalet değil ABD Yüksek Mahkemesi'nde çözülmesini istediğini belirtti. CFTC, Kalshi ve Polymarket gibi platformlardaki olay sözleşmeleri nedeniyle yaklaşık 12 eyalet ve şehirle anlaşmazlık içinde.

Yüksek Mahkeme'ye taşınan üç davada, Nevada'nın kumar yasalarının spor sözleşmelerine uygulanıp uygulanamayacağı tartışılıyor. Platformların aleyhine çıkacak bir karar, bu sözleşmelerin yüzde 0,25'lik federal bahis vergisine tabi olduğu görüşünü güçlendirebilir.

FEDERAL YÖNETİM ARKANSAS'A DAVA AÇTI

ABD Adalet Bakanlığı ve CFTC, perşembe günü Arkansas Başsavcısı Tim Griffin'e karşı federal mahkemede dava açtı. Griffin, 4 Kasım'da Kalshi'yi kullanıcıların neredeyse her şeye bahis yapabildiği yasa dışı bir site işletmekle suçlamıştı.

Federal yönetim, Kalshi'deki olay sözleşmelerinin takas sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve bu ürünlerin denetiminin yalnız CFTC'ye ait olduğunu savunuyor. Dava, Arkansas'ın girişimini ve CFTC denetimindeki platformlara yönelik olası yeni eyalet adımlarını durdurmayı hedefliyor.

Aynı gün Louisiana Başsavcısı Liz Murrill de aralarında Kalshi, Polymarket, Robinhood ve Coinbase'in bulunduğu 31 şirkete dava açtı. Eyalet mahkemesindeki bir yargıç, platformların spor, seçim ve ödül etkinliklerine ilişkin sözleşmeleri Louisiana'da sunmasını geçici olarak durdurdu. Duruşma 30 Kasım'da yapılacak.

KONGRE'DE KAMU GÖREVLİLERİNE YASAK ÖNERİSİ

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, kamu görevlilerinin tahmin piyasalarında bahis oynamasının sınırlanmasını ya da tamamen yasaklanmasını önerdi. Komite, içeriden bilgiyle işlem riskine ilişkin mayısta başlattığı incelemenin sonuçlarını cuma günü açıkladı.

Kaygılar, görevdeki bir ABD askerinin gizli bilgiyle Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalanmasından önce Polymarket'te bahis oynadığı iddiasıyla artmıştı. Comer, "Kongre, kamu yolsuzluğunu önlemek ve halkın devlete güvenini yeniden sağlamak için ek reformları değerlendirmeli" dedi.

KALSHİ 65 MİLYAR DOLAR DEĞER PEŞİNDE

Hukuk savaşına rağmen sektöre ilgi sürüyor. Kalshi'nin yeni yatırım turunda 65 milyar dolar değerleme için yatırımcılarla görüştüğü bildirildi. Şirket ekimde 1 milyar dolarlık yatırımla 40 milyar dolar değere ulaşmış, aylık işlem hacmi 100 milyar dolara yaklaşmıştı.

Kalshi ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın danışmanlık sözleşmesini sona erdirdi. Kararın gerekçesi, Trump Jr.'ın ortağı olduğu 1789 Capital'in rakip Polymarket'e yatırım yapması oldu.