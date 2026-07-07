Strategy satarken American Bitcoin ve Strive alımı sürdürdü

Trump ailesinin desteklediği American Bitcoin, 30 milyon doları aşan bir harcamayla 500 BTC alarak rezervini yaklaşık 8 bin BTC'ye çıkardı. Matt Cole yönetimindeki Strive de alımlarını sürdürürken Strategy, imtiyazlı hisse temettülerini ödemek için 3 bin 588 Bitcoin sattığını düzenleyicilere bildirdi.

Birkaç hafta önce Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi Strategy, sektörün başı çeken alıcısıydı. BitcoinTreasuries verilerine göre halka açık şirketler haziranda 9 bine yakın BTC ekledi. En büyük katkı 3 bin 625 BTC Strategy'den, hemen ardından 3 bin 364 ile Strive'dan geldi.

TRUMP DESTEKLİ MADENCİ 8 BİN BTC'Yİ AŞTI

American Bitcoin alımı X'te duyurdu ve Nasdaq'a çıkışından bu yana Bitcoin rezervini üç kattan fazla artırdığını belirtti. BitcoinTreasuries verilerine göre şirket 6 Temmuz itibarıyla tam 8 bin coin tutuyor. Bu varlık yaklaşık 495,7 milyon dolar değerinde ve şirketi 16. büyük halka açık kurumsal sahip konumuna taşıyor. Nasdaq'ta ABTC koduyla işlem gören şirketin piyasa değeri 7,2 milyar dolar olarak izleniyor. Madencilik ve hazine girişimini kurmasına Eric Trump yardımcı oldu. Şirketin çoğunluğunu Kanadalı madenci Hut 8 elinde tutuyor.

Alım, hisse için zorlu bir dönemin ardından geldi. American Bitcoin, Nasdaq'ın 1 dolarlık asgari fiyat kuralının üzerinde kalmak için 2 Temmuz'da 15'te 1 oranında ters hisse birleşmesi yaptı. Birleşmeye göre düzeltilen hisseler 6 Temmuz'da yaklaşık 7,70 dolardan açıldı. Bu fiyat, şirketin SPAC çıkışının yaklaşık yüzde 91 altında bulunuyor.

Matt Cole'un yönettiği Strive, geçen hafta 17,76 BTC alarak toplamını 19 bin 882 BTC'ye çıkardı. Şirket ikinci çeyrekte 6 bin 236 BTC aldı ve yüzde 24'lük bir Bitcoin getirisi elde ettiğini açıkladı. Strive ayrıca 6 Temmuz'da SATA hissesi başına 0,0493 dolar dağıttı. Bu dağıtım, üst üste 20. temettü oldu ve son kapanışta yıllık yüzde 13,4 getiriye denk geliyor.

Strategy, bir SEC dosyasında 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında 3 bin 588 Bitcoin sattığını, geliri imtiyazlı hisse temettülerine ve nakit rezervini yenilemeye yönlendirdiğini açıkladı. Michael Saylor, X'te toplam varlığın 843 bin 775 BTC'ye gerilediğini ve dolar rezervinin 2,55 milyar dolara ulaştığını doğruladı. En büyük Bitcoin hazinesi, ikinci çeyrekte dijital varlıklarda çoğunlukla gerçekleşmemiş değer kayıplarından kaynaklanan 8,32 milyar dolarlık zarar bildirdi.

Böylece küçük hazine şirketleri, yatırımcı fonlarının yapay zekaya kaydığı bir dönemde alım yaparak Bitcoin'in yakında yükselişe geçeceğine oynamış oldu.