Strategy'den 217 milyon dolarlık yeni Bitcoin hamlesi

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, Bitcoin hazine stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Son alım, şirketin MSTR adi hisse senedi ve STRK, STRF, STRD imtiyazlı hisse senetlerinin ATM satışlarından elde edilen fonlarla gerçekleştirildi.

Bitcoin Devi Strategy Rezervlerini 638 Bin Seviyesine Çıkardı

Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K dosyasında alım detaylarını açıkladı. Şirketin toplam Bitcoin varlıkları artık yaklaşık 47,2 milyar dolar toplam maliyetle, Bitcoin başına ortalama 73.880 dolar fiyattan satın alınan 638.460 BTC'ye ulaştı.

Bu rakamlar, Strategy'nin Bitcoin'in 21 milyon toplam arzının yüzde 3'ünden fazlasına sahip olduğunu ve yaklaşık 24 milyar dolar kâğıt kazancı elde ettiğini gösteriyor. Şirket, farklı risk-ödül profillerine sahip dört çeşit imtiyazlı hisse senedi ile fonlama stratejisini çeşitlendirdi.

STRD dönüştürülemeyen ve yüzde 10 kümülatif olmayan temettü ile en yüksek risk-ödül profiline sahip. STRK ise yüzde 8 kümülatif olmayan temettü ile dönüştürülebilir ve sermaye artışına olanak tanıyor.

Geçen hafta Strategy, 4.048 BTC için 449,3 milyon dolar ödeyerek toplam rezervlerini 636.505 BTC'ye çıkarmıştı. Şirketin Bitcoin alım hızı, adi hisse senedi ATM programından sürekli imtiyazlı hisse senetlerine geçişle yavaşlamış ancak yenilenen MSTR ihracı ile tekrar hızlandı.

Strategy geçtiğimiz cuma günü, güçlü finansal sonuçlara ve S&P 500 dışındaki en büyük şirketlerden biri olmasına rağmen endekse dahil edilmedi. Bunun yerine AppLovin, Robinhood ve EMCOR Group seçildi. Bu karar, pasif fonlardan gelebilecek tahmini 22 trilyon dolarlık potansiyel yatırımın kapısını Strategy'nin yüzüne kapadı.