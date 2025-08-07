Standard Chartered Ethereum rezervlerini ETF'lerden üstün görüyor

Standard Chartered Ethereum rezervlerini ETF'lerden üstün görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standard Chartered'tan Geoffrey Kendrick'i Ethereum hazine şirketlerinin NAV primlerinin normalleşmesiyle "çok yatırım yapılabilir" seviyeye geldiğini açıkladı. Bu firmalar staking ve DeFi imkanları sunarak ABD spot ETF'lerinden üstün performans gösteriyor. Haziran'dan beri piyasa paylarını yüzde 1,6'ya çıkardılar.

Ethereum piyasasında yeni bir yatırım trendi güç kazanıyor. Standard Chartered küresel dijital varlık araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick, hazine şirketlerinin net varlık değeri primlerinin (şirketin piyasa değerinin elinde tuttuğu ETH'nin toplam değerine bölünmesi) normalleşmesiyle yatırımcılara yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Standard Chartered'dan ETF Yerine Hazine Şirketi Önerisi

Kendrick'in analizi, Ethereum hazine şirketlerinin net varlık değeri çarpanlarının (NAV oranlarının) 1'in üzerinde sabitlendiğini gösteriyor. Bu gelişme, 1'in üzerindeki NAV çarpanının şirketlerin sadece ETH tutmaktan öte değer kattığını ve yatırımcılar için düzenleyici arbitraj fırsatları yaratıyor.

SharpLink Gaming, en uzun süredir faaliyet gösteren ETH hazine firmalarından biri olarak öne çıkıyor. Firmanın NAV çarpanı 1'in hemen üzerine gevşedi.

Ethereum hazine şirketleri ayrıca haziran ayından bu yana dolaşımdaki tüm ETH'nin yüzde 1,6 kadarını satın aldı. Bu rakam, aynı dönemde ETF alımlarının hızına eşleşiyor.

BitMine, dolaşımdaki tüm Ethereum'un yüzde 5'ini biriktirme hedefi ile en büyük ETH hazine şirketi konumunu koruyor.

Kendrick, bu firmaların ABD spot ETH ETF'lerinden daha iyi yatırım seçenekleri sunduğunu vurguluyor. Staking ödülleri ve DeFi imkanları, ETF'lere karşı büyük avantaj sağlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup

Erdoğan kaleme aldı! AK Parti şehit ailelerine bu mektubu ulaştıracak
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...

Sahte diploma şebekesi, yüzyılın felaketini de fırsata çevirmiş

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Küresel şok olmazsa enflasyon düşecek

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Küresel şok olmazsa enflasyon düşecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkileyecek hamleyi yaptı! Milyarlarca dolar ABD'ye akacak
title