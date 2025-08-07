Standard Chartered Ethereum rezervlerini ETF'lerden üstün görüyor

Ethereum piyasasında yeni bir yatırım trendi güç kazanıyor. Standard Chartered küresel dijital varlık araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick, hazine şirketlerinin net varlık değeri primlerinin (şirketin piyasa değerinin elinde tuttuğu ETH'nin toplam değerine bölünmesi) normalleşmesiyle yatırımcılara yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Standard Chartered'dan ETF Yerine Hazine Şirketi Önerisi

Kendrick'in analizi, Ethereum hazine şirketlerinin net varlık değeri çarpanlarının (NAV oranlarının) 1'in üzerinde sabitlendiğini gösteriyor. Bu gelişme, 1'in üzerindeki NAV çarpanının şirketlerin sadece ETH tutmaktan öte değer kattığını ve yatırımcılar için düzenleyici arbitraj fırsatları yaratıyor.

SharpLink Gaming, en uzun süredir faaliyet gösteren ETH hazine firmalarından biri olarak öne çıkıyor. Firmanın NAV çarpanı 1'in hemen üzerine gevşedi.

Ethereum hazine şirketleri ayrıca haziran ayından bu yana dolaşımdaki tüm ETH'nin yüzde 1,6 kadarını satın aldı. Bu rakam, aynı dönemde ETF alımlarının hızına eşleşiyor.

BitMine, dolaşımdaki tüm Ethereum'un yüzde 5'ini biriktirme hedefi ile en büyük ETH hazine şirketi konumunu koruyor.

Kendrick, bu firmaların ABD spot ETH ETF'lerinden daha iyi yatırım seçenekleri sunduğunu vurguluyor. Staking ödülleri ve DeFi imkanları, ETF'lere karşı büyük avantaj sağlıyor.