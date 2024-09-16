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Stablecoin ihraççıları Lazarus'a karşı birleşti

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Kripto para dünyasının ünlü Blockchain dedektifi ZachXBT'nin araştırması sonucu, dört büyük stablecoin ihraççısı harekete geçti. Kuzey Kore destekli Lazarus hacker grubuna ait olduğu tespit edilen iki cüzdandaki yaklaşık 5 milyon dolarlık stablecoin donduruldu. Bu operasyon, kripto ekosisteminde güvenlik önlemlerinin artırılması ve suç örgütlerine karşı iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kripto para dünyasında güvenlik ve şeffaflık adına önemli bir gelişme gerçekleşti. Ünlü Blockchain dedektifi ZachXBT'nin titiz çalışması, Kuzey Kore destekli Lazarus hacker grubunun faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı. Bu araştırmanın sonucunda, dört büyük stablecoin ihraççısı olan Paxos, Tether, Techteryx ve Circle hızla harekete geçerek, gruba ait olduğu tespit edilen iki cüzdandaki yaklaşık 5 milyon dolarlık varlığı erişime kapattı. Bu operasyon, Blockchain teknolojisinin suçla mücadeledeki potansiyelini ve sektör iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

Kripto Dünyası Suçlulara Karşı İş Birliği Yapıyor

Blockchain teknolojisinin şeffaflığı ve kripto para topluluğunun iş birliği, siber suçlulara karşı büyük bir zafer kazandı. ZachXBT'nin önderliğinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma, Kuzey Kore destekli Lazarus Grubu'nun son üç yılda gerçekleştirdiği 25 farklı saldırıyı ve çaldığı 200 milyon dolardan fazla kripto parayı nasıl fiat paraya dönüştürdüğünü ortaya çıkardı.

Bu bilgiler ışığında harekete geçen Paxos, Tether, Techteryx ve Circle gibi önde gelen stablecoin ihraççıları, tespit edilen cüzdanlardaki varlıkları dondurarak yaklaşık 5 milyon doların kurtarılmasını sağladı. Bu hızlı müdahale, kripto para ekosisteminde güvenlik duvarlarının yükseltilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ZachXBT'nin yürüttüğü soruşturma, Metamask, Binance, TRM Labs ve Five I's LLC gibi sektörün önde gelen şirketlerinden çalışanların da desteğiyle gerçekleştirildi. Bu iş birliği, Blockchain teknolojisinin suçla mücadeledeki potansiyelini ve sektör içi koordinasyonun önemini bir kez daha kanıtladı.

Araştırma sonuçları, Lazarus Grubu'nun karmaşık bir para aklama ağı kullandığını gösterdi. Grup, çaldığı kripto paraları çeşitli eşler arası (P2P) pazar yerlerindeki hesaplar aracılığıyla nakde çevirerek izini kaybettirmeye çalışmış. Ancak Blockchain'in şeffaf yapısı ve ZachXBT'nin titiz araştırması, bu karmaşık ağın çözülmesini sağladı.

Stablecoin ihraççılarının bu hızlı ve koordineli hareketi, kripto para dünyasında güvenlik önlemlerinin ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha vurguladı. Özellikle Circle'ın diğer ihraççılara göre daha geç harekete geçmesi, piyasada tartışmalara neden oldu. ZachXBT, X platformunda yaptığı açıklamada "Circle'ın diğerlerinden 4,5 ay daha uzun süre alması üzücü ancak en azından şimdi her şey donduruldu." ifadelerini kullandı.

Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik önlemlerinin ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha kanıtladı. Stablecoin ihraççılarının bu tür durumlarda hızlı ve koordineli hareket etmesi, siber suçlularla mücadelede kritik bir rol oynuyor. Ayrıca bu başarılı operasyon Blockchain teknolojisinin şeffaflığının ve topluluk iş birliğinin gücünü gösterirken, kripto ekosisteminde güvenlik standartlarının yükseltilmesi için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Kuzey Kore Blockchain Operasyon

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