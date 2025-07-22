SpaceX üç yıl sonra Bitcoin sessizliğini bozdu

Arkham Intelligence'ın verilerine göre, SpaceX'e bağlı cüzdan adresi salı günü kritik bir hamle yaparak 1.308 Bitcoin'i yeni adrese taşıdı. Bu transfer, şirketin kripto stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. SpaceX'in son üç yıldır sessiz kaldığı kripto piyasasında bu hamle, Trump yönetiminin kripto varlıklarına yönelik destekleyici tutumu ile zamanlama açısından dikkat çekiyor.

Elon Musk'ın Şirketlerinin Bitcoin Rezervi 2 Milyar Doları Aştı

SpaceX'in Bitcoin hareketi, şirketin 2022 yılında düzenli olarak gerçekleştirdiği satış operasyonlarından sonra ilk büyük adım olarak kayıtlara geçti. 25 Mayıs ile 10 Haziran 2022 arasında SpaceX, toplamda 17.314 Bitcoin'i Coinbase borsasına transfer etmişti.

Musk'ın sahip olduğu şirketler arasında Tesla, 11.509 Bitcoin ile 1,36 milyar dolarlık portföye sahip bulunuyor. Arkham'ın geçen ayki raporuna göre Tesla ve SpaceX'in toplam Bitcoin rezervi 2 milyar doları aşıyor ve bu dijital varlıklar ortalama 32.000 dolar fiyattan edinilmişti.

Kripto dünyasında yaşanan son gelişmeler, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara olan ilgisini artırdı. Trump'ın kripto yanlısı tutumu ve kripto dostu mevzuattaki ilerlemeler, geleneksel finans firmalarını kurumsal Bitcoin hazineleri oluşturmaya veya kripto entegreli hizmetler geliştirmeye teşvik ediyor.

Elon Musk'ın yakın zamanda iki parti sistemine meydan okumayı amaçlayan "America Party" adlı yeni siyasi varlığın kuruluşunu duyurması da dikkat çekti. Musk, X platformunda yaptığı açıklamada yeni partisinin Bitcoin'i destekleyeceğini belirtti.