Sosyal medya platformuna Bitcoin tarzı şifreleme geliyor

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, 1 Haziran Cumartesi günü yaptığı bir paylaşımla, platformun yeni mesajlaşma özelliği XChat'in ' Bitcoin tarzı şifrelemeye' sahip olacağını duyurdu. Musk'ın bu ifadesi, Bitcoin topluluğunda hızla yankı buldu ve teknik düzeltmeleri beraberinde getirdi.

XChat'te Bitcoin Şifrelemesi Olacak

Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X, kullanıcılarına sunmayı planladığı yeni mesajlaşma özelliği XChat ile dikkat çekiyor. Musk'ın bu özellik için "Bitcoin tarzı şifreleme" kullanılacağını açıklaması, kripto para topluluğunda hareketlenmeye neden oldu.

XChat, platformun mevcut direkt mesajlaşma sisteminin gelişmiş bir versiyonu olarak tanıtılıyor. Ses ve görüntülü arama, şifreleme, kaybolup giden mesajlar ve her türlü dosya gönderme imkânı sunacak özellik, Rust programlama dili üzerine inşa ediliyor. Musk, 1 Haziran tarihli paylaşımında sistemin "Bitcoin tarzı şifreleme ve tamamen yeni bir mimari" kullanacağını belirtti.

Platform, 29 Mayıs'ta şifreli mesajlaşma özelliğini iyileştirmeler için geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Bu durum, XChat'in lansmanıyla bağlantılı olabilir.

Musk'ın şifreleme konusundaki açıklaması, Bitcoin uzmanlarından anında tepki aldı. JAN3 CEO'su Samson Mow, "Bitcoin şifreli değildir" derken, kripto etkileyicisi "Pledditor" Bitcoin'in "eliptik eğri kriptografisi kullandığını" vurguladı. Bitcoin çekirdek geliştiricisi Luke Dashjr ise "Bitcoin şifreleme bile kullanmaz." diyerek Rust dilinin güvenlik açısından kötü bir tercih olduğunu belirtti.

BitMEX Research ekibi, Musk'ın Bitcoin düğüm verilerini şifrelemek için tasarlanan BIP-151 eşler arası iletişim şifrelemesinden bahsediyor olabileceğini öne sürdü.

Bitcoin'in eliptik eğri kriptografisi, gizli bir özel anahtar ve bundan matematiksel olarak türetilen açık anahtarla çalışan bir kilit sistemi gibi işliyor. Sistem, tek yönlü çalışan ve tersine çevrilmesi neredeyse imkansız matematiksel hesaplamalara dayanıyor. Bu yapı, sahiplerin özel anahtarlarını açıklamadan Bitcoin varlıklarını kanıtlamalarına ve işlem yapmalarına olanak tanıyor. Bitcoin ayrıca işlem doğrulama ve blok kimliklerinin oluşturulması için SHA-256 karma algoritmasını kullanıyor. XChat şu anda ücretli abonelere sunulmaya başlandı ve dört haneli bir şifre ile korunuyor görünüyor.

X Money test aşamasında

Musk, 25 Mayıs'ta şirketin X Money adlı bir ödeme özelliği üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu özelliğin yıl sonunda beta sürümüyle kullanıma sunulacağını açıklayan Musk, "İlk başta çok sınırlı erişimli bir beta olacak. İnsanların birikimlerinin söz konusu olduğu durumlarda aşırı dikkatli olunmalı." ifadelerini kullandı.

Ekim 2022'de o zamanki adı Twitter olan platformu satın alan Musk, uzun zamandır X'i WeChat benzeri "her şeyi yapan bir uygulama" haline getirmeyi vaat ediyor. Tipik sosyal medya platformlarının ötesinde özellikler ve hizmetler sunmayı hedefleyen şirket, yeni teklifleriyle Telegram ve Signal gibi şifreli mesajlaşma platformlarıyla rekabet etmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda popüler fintech uygulamaları Venmo ve Cash App'e de rakip olmayı planlıyor.