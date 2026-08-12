SEC'ten CLARITY'ye alternatif kripto planı

SEC'in resmî duyurusuna göre açık toplantı, 14 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 17.00'de kurumun Washington'daki merkezinde yapılacak ve canlı yayımlanacak. Gündemde tek bir madde bulunuyor. Komisyon üyeleri, belirli kripto varlıkları içeren yatırım sözleşmeleri için özel bir ihraç rejimi oluşturacak kuralların önerilip önerilmeyeceğine karar verecek. Oylama nihai bir kuralı kapsamıyor. Kamuoyu görüşüne açılacak bir öneri metnini kapsıyor.

Bu öneri, Atkins'in 2026 gündemine aldığı Project Crypto girişimi kapsamında hazırlandı. Paket, token satışları için kayıt muafiyetleri, merkeziyetsizleşen projeler için güvenli limanlar ve aracı kurumlar için saklama standartları içeriyor.

KAYIT ZORUNLULUĞUNA ALTERNATİF YOL

Önerilen çerçeveye göre uygun projeler, tam menkul kıymet kaydını tamamlamak yerine muafiyetlerden yararlanarak sermaye toplayabilecek. 10 Ağustos'ta yayımlanan resmî bildirime göre komisyon, belirli kripto varlıkları içeren yatırım sözleşmeleri için özel olarak tasarlanmış bir ihraç rejimini değerlendirecek. Öneri kamuoyu görüşüne açılırsa SEC'in kripto varlıklara yönelik resmî kural yapma süreci başlayacak. Kurumun bu yıl yayımladığı personel açıklamaları, staking, token dağıtımları (airdrop) ve madenciliğe ilişkin yaklaşımı netleştirmiş ancak SEC'i uzun vadede bağlamamıştı.

Atkins, muafiyete dayalı bir yaklaşımı bir süredir savunuyor. Yönetici mart ayındaki açıklamasında, "dört yıla kadar sürebilecek ve geliştiricilere projelerini olgunlaştırmaları için düzenleyici bir yol sunabilecek" yeni girişimlere yönelik bir muafiyeti tarif etmişti. Ne var ki muafiyetin sermaye toplama eşikleri henüz bildirimde yer almıyor.

MERKEZİYETSİZLEŞME MUAFİYETİN ANAHTARI

Çerçeve, belirli projelere SEC'in menkul kıymet denetimi kapsamından çıkış imkânı tanıyabilecek. Geliştiriciler, kurdukları projeyi kayıt zorunluluğunu tetiklemeden finanse edebilecek ancak muafiyetten yararlanabilmek için taahhüt ettikleri temel yönetim faaliyetlerini tamamlamaları veya kalıcı olarak bırakmaları gerekecek. Kurucuların taahhüt ettiği temel yönetim faaliyetleri sona erdiğinde ilgili kripto varlığın menkul kıymet mevzuatı kapsamından çıkması mümkün olabilecek. Bir başka deyişle muafiyet, temel yönetim yükümlülükleri tamamlandıktan veya kalıcı biçimde sona erdikten sonra uygulanabilecek.

Cuma günü verilecek olumlu oy, nihai bir kural oluşturmayacak. Yalnızca kamuoyu görüş sürecini başlatacak. Nihai düzenlemenin kabul edilmesi aylar sürebilir. Önerinin muafiyet eşikleri ve uygunluk testleri, SEC'in Kongre olmadan ne kadar ileri gitmeyi planladığını ortaya koyacak.

YASAMA GECİKİNCE DÜZENLEYİCİ DEVREDE

Adım, Senato'nun geçen hafta Dijital Varlık Piyasası Netlik tasarısını, yani CLARITY'yi ilerletememesinin ardından geldi. Dijital varlık denetimini SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında bölüştürmesi beklenen tasarı, Demokratların Başkan Donald Trump'ın kripto varlıklarına bağlı bir etik istisnasına karşı çıkmasıyla tıkandı. Cumhuriyetçi Josh Hawley ve Jerry Moran ise yerel bankaların yanında yer alarak tasarının stablecoin getirisine ilişkin diline itiraz etti.

Senato Çoğunluk Lideri John Thune, senatörler 14 Eylül'de döndüğünde tasarının ilk sırada ele alınacağını söylüyor. Ancak tasarının geçmesi için 60 oy gerekiyor ve Thune'un stratejisi henüz sağlanamayan Demokrat desteğine bağlı. Kimi analistler ise sektörün yasa olmadan da ilerleyebileceğini savunuyor. Grayscale araştırma direktörü Zach Pandl, tasarının her koşulda 2026'da geçmesinin zor göründüğünü belirtti. Bir tahmin piyasasında yatırımcılar da tasarının bu yıl imzalanma ihtimalini yalnızca yüzde 22 olarak fiyatlıyor.

SEC bu adımı tek başına atmıyor. CFTC Başkanı Michael Selig, temmuzdaki bir söyleşide benzer bir uyarı yaptı. Selig'e göre Kongre sonuç üretmezse tüm kripto kurallarını sonunda düzenleyiciler yazmak zorunda kalacak. Yönetici yine de senatörleri tasarıyı geçirmeye çağırdı ve federal düzeyde kesinliğin iş dünyası için kritik olduğunu vurguladı. İki kurum, mart ayında yayımladıkları ortak yorumda çoğu kripto varlığın kendisinin menkul kıymet olmadığını belirtmiş, staking, madencilik ve token dağıtımlarına ilişkin yaklaşımlarını açıklamıştı.

KALICILIK SORUNU

Atkins, kurum eliyle atılan adımların kalıcılıktan yoksun olduğunu kabul ediyor. Gelecekteki bir yönetim, Kongre'nin yasaya dönüştürmediği kuralları geri alabilir. Aynı uyarı mart ayındaki rehber için de geçerli. Resmî bir kuralın geri alınması, kurumun personel açıklamalarını değiştirmesine kıyasla daha zorlu bir süreç gerektiriyor. Nihai hâle gelen Regulation Crypto Assets çerçevesinin bir yönetim değişikliğinde geri alınması, personel açıklamalarına kıyasla daha zor olabilir. Kongre'nin kabul edeceği bir yasa ise kurum kuralından daha kalıcı bir çerçeve sağlayabilir. Sektör liderlerinin CLARITY tasarısının eylülde geçmesini istemesinin nedeni de tam olarak bu. Senato'nun eylüldeki dönüşü, senatörlerin kalemi yeniden ele alıp almayacağını gösterecek.

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