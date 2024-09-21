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SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), varlık yönetim devi BlackRock'ın spot Bitcoin borsada işlem gören fonu (ETF) için opsiyon işlemlerinin Nasdaq'ta listelenmesini ve işlem görmesini onayladı. Bu karar, kurumsal yatırımcılara Bitcoin'e (BTC) olan maruziyetlerini yönetmek için yeni bir araç sunarak, kripto para piyasasının olgunlaşmasında önemli bir adım teşkil ediyor.

SEC'in kısa bir süre önce yayınladığı bildiride, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonunun "IBIT" sembolüyle opsiyon işlemlerine açılmasına izin verildiği açıklandı. Bu gelişme, kripto para dünyasının geleneksel finans sistemiyle entegrasyonunda yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Nasdaq'ta Bitcoin ETF Dönemi Başlıyor

SEC'in bu onayı, Bitcoin ETF'lerine dayalı opsiyon işlemlerinin başlamasına imkan tanıyarak, kurumsal yatırımcılara ve piyasa katılımcılarına dünyanın en büyük kripto para birimine olan maruziyetlerini yönetmek için alternatif bir yol sağlıyor. Bu endeks opsiyonları, Bitcoin'e hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde kaldıraçlı maruziyet sağlama imkanı tanıyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin Ocak ayında piyasaya sürülmesinin ardından, borsalar bu ETF'lere dayalı opsiyon işlemleri için başvurularını hızla yapmaya başladı SEC, borsaların opsiyon listeleme için gerekli teknik kural değişikliklerini denetliyor ve IBIT opsiyonları için mevcut gözetim prosedürlerinin uygulanacağını belirtti.

Bu gelişme, bir zamanlar yeni ortaya çıkan bir varlık sınıfı olarak görülen kripto paraların ana akım kabulüne doğru ilerleyişini gösteriyor. Bitcoin ETF'lerinin lansmanından bu yana, kripto paralar geleneksel finans dünyasına daha da yaklaşmış durumda.

Opsiyonlar, yatırımcılara belirli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan bir varlığı alma veya satma hakkı sağlıyor. Bu yeni araç, kurumsal yatırımcılara Bitcoin piyasasında daha sofistike stratejiler uygulama ve risk yönetimi yapma imkanı sunuyor.

Onay, kripto para ekosisteminin düzenleyici çerçeve içinde gelişmeye devam ettiğini ve geleneksel finans araçlarıyla entegrasyonunun hızlandığını gösteriyor Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, bu gelişmenin Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyat dinamikleri üzerindeki potansiyel etkilerini yakından takip edecek.

SEC'in bu kararı, kripto para piyasasının gelişiminde önemli bir adım olarak görülüyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artması, piyasanın likidite ve derinliğini olumlu yönde etkileyebilir.

SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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