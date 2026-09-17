SEC kripto piyasası için beklenen adımı attı

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SEC'in 17 Eylül'de duyurduğu karar, ABD Ulusal Piyasa Sistemi kapsamındaki hisselerin tokenlaştırılmış biçimlerinin alınıp satıldığı belirli platformlara yönelik hazırlandı. Şartları sağlayan platformlar, menkul kıymetler mevzuatındaki borsa tanımından geçici olarak muaf tutulacak.

İşlemler, katılım koşullarını karşılayan kullanıcıların erişebildiği otomatik alım satım sistemleri ve likidite havuzları üzerinden yürütülecek. Alıcı ile satıcıyı buluşturan bu yapıların kullandığı akıllı sözleşmelerin kamuya açık, denetlenebilir ve izinsiz erişilebilen bir dağıtık kayıt ağı üzerinde çalışması gerekecek.

SEC Başkanı Paul Atkins, adımın belirli tokenlaştırılmış hisselerin zincir üzerinde işlem görmesini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Kurum, geçici muafiyet uygulanırken daha kalıcı düzenlemeler için piyasa katılımcılarından görüş toplayacak.

HİSSE SAHİPLERİNİN HAKLARI KORUNACAK

Platformların işleme açacağı tokenlaştırılmış hisselerin, aynı sınıftaki geleneksel hisselerle eşdeğer haklar sağlaması gerekiyor. SEC, platformlardan bu eşdeğerliği doğrulamalarını istiyor. İşlem görebilecek hisse sayısı ve hacim için de sınırlar uygulanacak.

Bir hisse, ihraççı şirketten bağımsız üçüncü bir tarafça tokenlaştırılıyorsa şirketin önceden yazılı olarak bilgilendirilmesi ve itiraz edebilmesi gerekiyor. Dayanak hissenin ana borsadaki işlemleri durdurulduğunda tokenlaştırılmış biçiminin işlemleri de eş zamanlı olarak duracak.

Düzenleme, likidite havuzlarına kendi sermayeleriyle tokenlaştırılmış hisse sağlayan belirli katılımcılara da koşullu muafiyet tanıyor. Platformların faaliyetlerini ve bağlı tarafların işlemlerini kamuya açıklaması gerekecek.

CLARITY SONRASI SEC HAREKETE GEÇTİ

Karar, kripto piyasasına kapsamlı bir federal çerçeve getirmeyi amaçlayan CLARITY tasarısının Senatodaki usul oylamasında ilerleyememesinin ardından geldi. Atkins, Kongredeki sonuca rağmen SEC'in mevcut yasal yetkileri içinde adım attığını vurguladı.

Yeni uygulama bütün kripto varlıklar için ortak bir işlem izni oluşturmuyor. Kapsam, belirli tokenlaştırılmış hisseler ve gerekli koşulları sağlayan platformlarla sınırlı kalıyor. SEC'in açıklamasına göre muafiyetler yayımlanmalarının üzerinden beş yıl geçince sona erecek. Kurum, olası değişiklikler ve sonraki adımlar için kamuoyunun görüşlerini değerlendirecek.