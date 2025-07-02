SEC ilk çoklu kripto ETF onayını verdi

SEC ilk çoklu kripto ETF onayını verdi
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale'nin beş farklı kripto varlığını içeren fonunu hızlandırılmış prosedürle onayladı. Bitcoin yüzde 80, Ethereum yüzde 11 ağırlığa sahip olan fon, Solana, Cardano ve XRP'yi de barındırıyor. Bu karar, bekleyen altcoin ETF önerilerine yeşil ışık sinyali veriyor ve kripto ETF piyasasında yeni dönemi de başlatıyor.

SEC, yaptığı açıklamada çığır açan bir adım attı. Grayscale Digital Large Cap Fund'ın dönüştürülmesi için verilen onay, kripto ETF dünyasında ilk çoklu varlık fonunun doğuşuna tanıklık ediyor. Piyasa gözlemcileri, bu kararın özellikle Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımının açık yansıması olduğunu belirtiyor.

Bitcoin, Ethereum ve Altcoinler Aynı ETF'de Buluştu

SEC'in SR-NYSEARCA-2024-87 sayılı dosyalamada yer alan kararı, Borsa Yasası'nın 19(b)(2) Bölümü uyarınca hızlandırılmış esaslarda onay verdiğini açıklıyor. Bu düzenleme, normal onay sürecinin kısaltılması anlamına geliyor ve SEC'in kripto varlıklara yönelik değişen tavrını yansıtıyor.

Fonun mevcut yapısı dikkat çekici özellikler taşıyor. Bitcoin (BTC) yüzde 80'e yakın ağırlıkla baş rolü üstlenirken, Ethereum (ETH) yaklaşık yüzde 11'lik dilimle ikinci sırada yer alıyor. Solana (SOL), Cardano (ADA) ve XRP ise tek haneli yüzdelerle fonun çeşitliliğini artırıyor.

ETF Store başkanı Nate Geraci, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı değerlendirmede Grayscale'nin onayının "XRP, SOL, ADA vb. için bireysel spot ETF'lerin onayıyla takip edileceğini" belirtti. Geraci, GDLC'nin SEC için "ek kripto varlıklar konusunda güzel bir test koşusu sağlayacağını" ve bunun "diğer varlıklara yavaşça adım atmanın kolay yolu" olduğunu vurguladı.

Şu anda akredite yatırımcılar için tezgâh üstü işlem gören fon, borsa onayıyla birlikte çok daha geniş yatırımcı kitlesine ulaşma imkânı kazanacak. Bu gelişme, kurumsal yatırımcılar için çeşitlendirilmiş kripto portföy oluşturma fırsatı sunuyor.

Başkan Donald Trump'ın ocak ayındaki göreve başlamasından sonra kripto dünyasında yaşanan düzenleyici değişiklikler, SEC kararlarında da kendini gösteriyor. Daha önce Bitcoin ve Ethereum ETF'leriyle sınırlı kalan onay süreci, artık altcoinleri de kapsayacak şekilde genişliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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