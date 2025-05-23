SEC Canary Capital'ın Tron ETF başvurusunu onayladı

SEC Canary Capital'ın Tron ETF başvurusunu onayladı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Canary Capital'ın staking tabanlı Tron ETF başvurusunu resmi olarak kabul etti ve kamuoyu yorumlarına açtı. 26 milyar dolar piyasa değeriyle onuncu sıradaki kripto para Tron için bu adım önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Komisyon aynı zamanda XRP ve Litecoin ETF kararlarını erteledi.

Kripto ETF yarışında yaşanan son gelişmeler, sektörde yeni dinamiklerin ortaya çıktığını gösteriyor. SEC'in Canary Capital'ın başvurusuna yeşil ışık yakması, Blockchain teknolojisinin geleneksel finans dünyasına entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Canary Capital Çeşitli Altcoin ETF'leriyle Öne Çıkıyor

Canary Capital, Nisan ayında sunduğu stake edilen TRX ETF için Bitgo'yu fon saklayıcısı olarak belirlemiş durumda. Şirketin portföyünde Sui, Hedera ve Litecoin gibi çeşitli altcoin ETF başvuruları da bulunuyor.

Tron (TRX), 2017 yılında girişimci Justin Sun tarafından kurulan Blockchain ağının yerel kripto parası olarak faaliyet gösteriyor. Verilere göre kripto para, 26 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük onuncu pozisyonunu koruyor.

Bu arada SEC, çeşitli kripto ETF tekliflerinin son tarihlerini erteledi. ETF analisti James Seyffart'ın X platformundaki açıklamasına göre Bitwise'ın spot XRP ETF'si, Coinshares'in spot XRP ve Litecoin ETF'leri ile Fidelity'nin ayni Bitcoin ETF başvurusu gecikme listesinde yer alıyor.

Uzmanlar, SEC'in Trump yönetimi altında kripto varlıklara karşı daha az olumsuz bir tutum benimsediğini belirtiyor. Seyffart, erken onayların en erken haziran sonu veya temmuz başında görülebileceğini ancak dördüncü çeyrek başlarında gerçekleşmesinin daha olası olduğunu vurguluyor.

Araştırmacı, SEC'in genellikle ETF tekliflerine karar vermek için tam süreyi kullandığını ve birçok kripto ETF başvurusunun dördüncü çeyrekte nihai son tarihlerinin bulunduğunu ekledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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