Satoshi Nakamoto Bitcoin (BTC) varlıklarındaki tahtını kaybetti
ABD spot Bitcoin (BTC) borsada işlem gören fonları (ETF), kripto para dünyasının efsanevi figürü Satoshi Nakamoto'nun elinde tuttuğu tahmin edilen 1,1 milyon BTC'yi geçti. ETF'ler toplamda 1.105.923 Bitcoin'e ulaşarak rekor kırdı. Ocak ayında işlem görmeye başlayan fonlar, Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesini aşmasıyla beraber yönetilen varlık değerinde 100 milyar doları geçti.
Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'ın "akıl almaz" olarak nitelendirdiği gelişme, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güvenini ortaya koydu. Spot Bitcoin ETF'leri, sadece üç ay içinde 33 milyar dolarlık net girişle olağanüstü bir performans sergiledi.
Bitcoin ETF'leri Satoshi'nin Servetini Geride Bıraktı
BlackRock'ın IBIT fonu 521.164 Bitcoin ile liderliği elinde tutuyor. Grayscale'in dönüştürülen GBTC fonu 214.217 BTC ve Fidelity'nin FBTC'si 199.183 BTC ile takip ediyor. Perşembe günü gerçekleşen 766,7 milyon dolarlık net girişler, fonların toplam Bitcoin varlığını 1,1 milyon seviyesinin üzerine taşıdı.
Bitcoin dünyasının en büyük kurumsal yatırımcısı MicroStrategy, 402.100 BTC ile önemli bir pozisyona sahip. Şirket, Bitcoin alımları için önümüzdeki yıllarda 42 milyar dolarlık sermaye artırımı planı açıkladı.
Satoshi Nakamoto'nun 1,1 milyon BTC'lik tahmini varlığı, araştırmacı Sergio Demian Lerner'in belirlediği "Patoshi Paterni" analizine dayanıyor. Bu Bitcoin'ler oluşturuldukları günden beri hareket etmedi. Bazı uzmanlar bu rakamın 600.000 ile 700.000 BTC arasında olabileceğini düşünüyor.