Rusya Telegram kurucusu Durov için uluslararası yakalama emri çıkardı

Bir Rus haber ajansına göre Durov, terör faaliyetine yardımı kapsayan Rus Ceza Kanunu maddesi uyarınca suçlandı.

FSB, Telegram'ın Ukrayna istihbarat servislerinin, terör örgütlerinin ve aşırılıkçı grupların Rusya içinde sabotaj, terör eylemleri, toplu öldürme ve siber dolandırıcılığı koordine etmek, ayrıca eleman devşirmek için kullandığını öne sürdüğü kanalları, sohbetleri ve botları kaldırmadığını iddia etti. Suçlamanın öngördüğü ceza müebbet hapse kadar uzanabiliyor.

SUÇLAMA AYLARDIR SÜREN GERİLİMİN ARDINDAN GELDİ

Dava, Rusya'nın Telegram'ın faaliyetlerini kısıtlamaya başlamasının ardından şubat ayında açılan soruşturmayı tırmandırıyor. Aktarılan bilgilere göre platforma bu yıl, ağırlıklı olarak Rus yasalarınca yasaklanan içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1,25 milyon dolar) aşan para cezası kesildi. Rusya bir yandan Telegram'ın faaliyetlerini kısıtlarken bir yandan da devlet destekli mesajlaşma servisi MAX'ı öne çıkarmayı sürdürüyor.

Durov şubat ayında davayı sosyal medyadan doğrulamış ve Rus yetkilileri soruşturmayı Telegram'a baskı aracı olarak kullanmakla suçlamıştı. Durov o paylaşımda, yetkililerin mahremiyet ve ifade özgürlüğü hakkını bastırmaya çalışırken Rusların Telegram'a erişimini kısıtlamak için her gün yeni bahaneler ürettiğini yazmıştı.

TELEGRAM KRİPTO EKOSİSTEMİNİN MERKEZİNDE YER ALIYOR

2013'te kurulan şifreli mesajlaşma platformu Telegram, 1 milyardan fazla kullanıcısıyla kriptonun en büyük dağıtım ağlarından biri konumunda bulunuyor. Ağ, proje topluluklarına, işlem gruplarına, botlara ve blok zinciri tabanlı Mini Uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Platform ayrıca The Open Network (TON) ile yakından bütünleşmiş durumda. Ağın yerel tokeninin adı haziranda Toncoin'den Gram'a çevrildi. TON, Telegram içinde ödemeleri, tokenlaştırılmış varlıkları ve Mini Uygulamaları destekleyerek ağa mesajlaşma servisinin 1 milyarı aşan kullanıcısına erişim sağlıyor. Bu ayın başında Durov, Telegram'ın saklamasız bir Gram cüzdanını tüm kullanıcılarına sunmayı planladığını açıklamıştı. Gram, çarşamba günü son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 1,41 dolardan işlem gördü.

DUROV FRANSA'DA DA SORUŞTURMA ALTINDA

Emirlik ve Fransız vatandaşlığına sahip Durov, 2024'te Fransız yetkililerce de gözaltına alınmıştı. Suçlamalar, Telegram'ın platformdaki suç faaliyetiyle yeterince mücadele etmediği ve kolluk taleplerine yeterince iş birliği yapmadığı iddiasına dayanıyordu. Durov suçlamaları reddetti ve gözaltını "hukuki ve mantıksal açıdan saçma" olarak niteledi. Yöneticiye göre Fransız yetkililer kendisine ilişkin bir suç bulamadı. Fransız makamlar bu yıl seyahat kısıtlamalarını kaldırarak Durov'un ülkeden ayrılmasına izin verdi. Söz konusu soruşturma ise hâlâ sürüyor.

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